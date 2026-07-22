Il 22 luglio 2026, la Sicilia ha registrato un caldo eccezionale, con temperature oltre i 46 gradi in diverse aree. A Noto (Siracusa), la centralina ha registrato un picco di 46,5 gradi, secondo il servizio agrometeorologico regionale. A Santa Croce Camerina (Ragusa), il Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano ha segnalato 46 gradi.

Temperature record in tutta l'isola

L'ondata di calore ha interessato ampiamente l'isola, con numerosi centri che hanno registrato valori elevatissimi. Nel Catanese, Mineo ha toccato i 45,3 gradi, mentre Lentini (Siracusa) e Paternò (Catania) hanno raggiunto i 45,1 gradi.

Enna ha registrato 43,5 gradi. Tra le altre località, si segnalano Cammarata (Agrigento) con 44,3 gradi, Acate (Ragusa) con 44,5 gradi, Comiso (Ragusa) con 44,7 gradi, Caltagirone (Catania) con 44,6 gradi, Aragona (Agrigento) con 44,2 gradi, Mussomeli (Caltanissetta) con 44 gradi e Giuliana (Palermo) con 43,6 gradi.

Per quanto riguarda i capoluoghi, Palermo ha raggiunto 44,3 gradi, Trapani 39,5 gradi e Siracusa 42,3 gradi. Messina e Catania si sono attestate a 38,5 gradi. L'unica località relativamente più fresca è stata Monte Soro, nel Messinese, con una temperatura di 29 gradi.

Cause e raccomandazioni per l'emergenza calore

L'intensa ondata di calore che sta interessando la Sicilia è causata da un robusto anticiclone nordafricano.

Questo fenomeno meteorologico, attivo da quasi una settimana, continua a convogliare aria caldissima su tutta la regione, creando condizioni estreme. La persistenza di queste alte temperature ha purtroppo favorito il divampare di numerosi incendi sul territorio.

In risposta all'emergenza, la Protezione civile regionale ha diramato avvisi di allerta, fornendo importanti raccomandazioni alla popolazione. Si invita a mantenersi adeguatamente idratati, a limitare le attività all'aperto, specialmente nelle ore centrali della giornata, e a prestare particolare attenzione e protezione alle fasce più fragili della popolazione, come anziani e bambini, che sono maggiormente esposte ai rischi legati al caldo.