La Sicilia ha affrontato una giornata drammatica il 17 luglio 2026, segnata da decine di incendi in tutte le province. Le fiamme, alimentate da alte temperature e vegetazione secca, hanno devastato ettari di terreno, minacciato aree boschive e lambito zone abitate. L'intervento incessante di vigili del fuoco, Corpo Forestale e volontari è stato cruciale per contenere i roghi e proteggere la popolazione.

Le situazioni più critiche si sono verificate nel Ragusano e nel Palermitano. A Modica, un aereo canadair è intervenuto per domare un vasto rogo.

A Godrano (Palermo), il sindaco ha attivato d'urgenza la protezione civile locale e richiesto rinforzi da Misilmeri per proteggere le abitazioni e contenere il fronte del fuoco, che rischiava di estendersi verso la vicina contrada Cannitello. A Comiso (Ragusa), due roghi distinti hanno interessato contrada Canicarao e via Berlinguer, dove un fitto canneto a bordo strada ha minacciato la viabilità. Interventi sono stati coordinati anche a Caltagirone, in località Piano San Mauro, e nel comune di Grammichele, con la sala operativa di Catania che ha gestito l'invio rapido di autobotti e moduli antincendio a supporto delle squadre di terra.

Diciotto grandi incendi domati nell'isola

L'ondata di calore e fuoco ha colpito diffusamente l'isola, coinvolgendo anche le province di Trapani, Caltanissetta, Enna e Messina.

A Mazara del Vallo, le fiamme hanno lambito via Don Primo Mazzolari, mentre squadre antincendio sono intervenute a Piazza Armerina, in contrada Piano Cannata. Roghi hanno interessato anche Resuttano, Partanna e Militello in Val di Catania. Complessivamente, sono stati 18 i grandi incendi spenti nella giornata, con una particolare concentrazione: sette a Catania, cinque a Enna, due a Palermo, uno a Messina, uno a Ragusa e due a Siracusa.

Tra gli episodi più rilevanti, alcuni roghi hanno coinvolto due autovetture, causando il blocco per ore delle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. Nel Palermitano, le fiamme hanno interessato Blufi in contrada Giaia e Petralia Sottana in contrada Irosa.

Nel Siracusano, gli incendi hanno colpito Francofonte in contrada Coco e Cassaro in contrada Colle Bianco. Nel Catanese, oltre a Caltagirone (contrada Costabaira), mezzi aerei sono stati impegnati anche a Mascalucia, Misterbianco (contrada Gelso Bianco), Santa Maria di Licodia (contrada Cavaliere), Mazzarrone (contrada Sciri Sottano) e San Michele di Ganzaria (contrada Montagne). Nel Ragusano, roghi sono stati registrati a Comiso in contrada Colobria, e nel Messinese a Molo Alcantara. Nell’Ennese, le zone coinvolte includono il capoluogo in contrada Coventazzo, Piazza Armerina in contrada Sambuco, Nicosia in contrada Casa Castagna e Pietraperzia in contrada Caulonia.

Coordinamento e vigilanza

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto un coordinamento intensivo tra i diversi enti e la mobilitazione di risorse straordinarie. La sala operativa di Catania ha svolto un ruolo centrale nel gestire l'invio rapido di mezzi e personale nelle aree più colpite. Le amministrazioni locali hanno prontamente attivato le procedure di emergenza per garantire la sicurezza dei residenti e limitare i danni. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da temperature elevate e la presenza di vegetazione secca, hanno reso le operazioni di contenimento dei roghi particolarmente ardue.

Le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione, mantenendo alta l'attenzione sul territorio. Il perdurare delle condizioni climatiche sfavorevoli, infatti, mantiene elevato il rischio di nuovi focolai, rendendo indispensabile una vigilanza costante per prevenire ulteriori emergenze.