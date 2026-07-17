Una giornata di emergenza incendi ha messo a dura prova la Sicilia, dove fin dalle prime ore del mattino si sono registrati decine di roghi in tutte le province dell’isola. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dalla fitta vegetazione secca, hanno divorato ettari di sterpaglie, minacciato aree boschive e lambito zone abitate, costringendo vigili del fuoco, corpo forestale e numerose organizzazioni di volontariato a un lavoro incessante per fronteggiare l’emergenza.

La situazione più critica si è manifestata nelle province di Ragusa e Palermo.

A Modica, nel ragusano, è stato necessario l’intervento di un aereo canadair per domare le fiamme. Nel palermitano, il comune di Godrano ha vissuto ore di forte apprensione per un incendio d’interfaccia: il sindaco ha dovuto attivare d’urgenza le squadre locali di protezione civile e richiedere rinforzi da Misilmeri per proteggere le abitazioni e contenere il fronte del fuoco che rischiava di estendersi alla vicina contrada Cannitello.

Interventi diffusi e aree coinvolte

A Comiso, sempre nel ragusano, si sono registrati ben due roghi distinti a breve distanza temporale: uno in contrada Canicarao e un secondo, particolarmente insidioso, in via Berlinguer, dove a bruciare è stato un fitto canneto a bordo strada che ha minacciato la viabilità.

Interventi significativi sono stati effettuati anche a Caltagirone, in località Piano San Mauro, e nel comune di Grammichele, dove la sala operativa di Catania ha coordinato l’invio rapido di autobotti e moduli antincendio a supporto delle squadre di terra dei vigili del fuoco.

L’ondata di calore e fuoco ha colpito diffusamente anche le province di Trapani, Caltanissetta, Enna e Messina. A Mazara del Vallo le fiamme hanno lambito via Don Primo Mazzolari, mentre a Piazza Armerina, in contrada Piano Cannata, sono intervenute le squadre antincendio. Roghi sono stati segnalati anche a Resuttano, Partanna e Militello in Val di Catania, evidenziando la vastità del fenomeno.

Il bilancio degli incendi e i disagi alla viabilità

Complessivamente, sono stati 18 i grandi incendi gestiti in Sicilia nella giornata, un bilancio che ha impegnato per ore vigili del fuoco, Forestali e volontari della protezione civile. Gli interventi hanno riguardato sette incendi nella provincia di Catania, cinque in quella di Enna, due a Palermo, uno a Messina, uno a Ragusa e due a Siracusa. Tra i roghi più problematici, si segnalano anche quelli che hanno interessato due auto, causando il blocco per ore delle importanti autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, con notevoli disagi per la circolazione.

Le località colpite nel dettaglio

Nel palermitano, gli interventi si sono concentrati a Blufi in contrada Giaia e a Petralia Sottana in contrada Irosa.

Nel siracusano, i roghi hanno interessato Francofonte in contrada Coco e Cassaro in contrada Colle Bianco. La provincia di Catania ha visto un massiccio impiego, anche con mezzi aerei, a Caltagirone in contrada Costabaira, Mascalucia, Misterbianco in contrada Gelso Bianco, Santa Maria di Licodia in contrada Cavaliere, Mazzarrone in contrada Sciri Sottano e San Michele di Ganzaria in contrada Montagne. Nel ragusano, un incendio è stato segnalato a Comiso in contrada Colobria; nel messinese, a Molo Alcantara. Infine, nell’ennese, le aree colpite comprendono il capoluogo in contrada Coventazzo, Piazza Armerina in contrada Sambuco, Nicosia in contrada Casa Castagna e Pietraperzia in contrada Caulonia.

Le operazioni di spegnimento hanno richiesto un vasto dispiegamento di mezzi e personale, con l’obiettivo primario di contenere i danni, proteggere le aree abitate e salvaguardare le infrastrutture vitali dell’isola, in una giornata segnata da un’emergenza diffusa.