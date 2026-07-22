Un vasto incendio, alimentato dal forte vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, nella notte tra il 21 e il 22 luglio. L'emergenza ha portato all'evacuazione precauzionale di oltre cento persone, in particolare dalle contrade Canfuto e Bosco Kadera, dove le operazioni sono iniziate all'alba. Intorno alle 5 del mattino, il sindaco Francesco Cacciatore ha esortato i residenti a lasciare immediatamente le proprie abitazioni, descrivendo la situazione come «drammatica» e sottolineando che «siamo tutti in pericolo».

Aree a rischio e interventi di soccorso

Le squadre dei vigili del fuoco, supportate da rinforzi provenienti dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, sono state dispiegate per presidiare le aree considerate più critiche. Tra queste figurano un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Carabinieri e polizia sono intervenuti per garantire la sicurezza e il supporto alle operazioni di evacuazione. I canadair della forestale hanno avviato i lanci d'acqua sui fronti più impegnativi, che includono anche l'area del Teatro Andromeda e i pressi dell'Eremo di Santa Rosalia.

Disagi alla viabilità e black out diffusi

Le fiamme hanno causato significative interruzioni alla viabilità.

La strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” è stata temporaneamente chiusa dal chilometro 71,600 al chilometro 73,800 in entrambe le direzioni. Anche la strada statale 186 di Monreale è stata interdetta al traffico, con l'Anas che ha suggerito come percorso alternativo la statale 624 Palermo-Sciacca. Incendi sono stati segnalati anche lungo l'autostrada Palermo-Catania, portando alla chiusura per ore dell'A19 e a blocchi sulla statale 113. Numerosi black out si sono verificati a Palermo e provincia, con guasti ai cavi elettrici dovuti alle alte temperature e alla propagazione delle fiamme. Le zone interessate includono piazza Don Bosco, Noce, Cruillas, piazza Castelnuovo, via Veneto, via Sciuti e via Libertà.

Situazione regionale: Sicilia sotto assedio

La notte è stata segnata da una lunga serie di incendi anche a Palermo e nell'hinterland, dove vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale sono stati incessantemente impegnati nel tentativo di contenere i roghi, alimentati dal vento e dal caldo intenso. A Montagna Longa il fuoco ha imperversato per tutta la notte, mentre il bosco di Casaboli, a Monreale, è ancora interessato dalle fiamme. A livello regionale, le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando gli interventi su tutto il territorio siciliano, con diversi canadair in azione, uno dei quali proveniente da Cagliari. Oltre all'Agrigentino, la situazione più critica si registra nella provincia di Catania, con undici interventi attivi nelle zone di Librino, Belpasso, Zafferana Etnea, il bosco Vaito a Licodia Eubea e nei territori di Adrano, Caltagirone e Mascali.