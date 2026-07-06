Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha formalmente richiesto al governo centrale un significativo incremento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio cittadino. Questo appello, lanciato in un recente incontro istituzionale, sottolinea la necessità impellente di rafforzare i controlli e le attività di prevenzione. L'obiettivo primario è assicurare una maggiore sicurezza ai residenti e ai numerosi visitatori che ogni giorno vivono e frequentano il capoluogo campano, migliorando sia la sicurezza percepita che quella reale.

L'appello per un rafforzamento della sicurezza urbana

Manfredi ha chiaramente espresso come la situazione attuale della sicurezza a Napoli esiga una risposta concreta, decisa e tempestiva da parte delle istituzioni a livello nazionale. Il primo cittadino ha ribadito con forza la sua posizione: “Chiediamo al governo una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio per rispondere in maniera efficace e risoluta alle esigenze di sicurezza della nostra città”. Questa richiesta, di cruciale importanza per il benessere della comunità, giunge in un momento in cui una serie di episodi recenti ha generato notevole preoccupazione. Tali eventi hanno destato allarme sia tra la popolazione che tra le autorità locali, rendendo evidente l'urgenza e l'indifferibilità di un intervento mirato e strutturato per ripristinare un senso di tranquillità e ordine.

La collaborazione istituzionale come chiave di volta per il futuro

Durante l'incontro, il sindaco Manfredi ha posto l'accento sull'importanza strategica della collaborazione sinergica tra l'amministrazione comunale e il governo. Questa sinergia è considerata un pilastro fondamentale per affrontare con successo le diverse criticità che caratterizzano la sicurezza urbana, che spaziano dalla microcriminalità a fenomeni più complessi. Manfredi ha reiterato l'importanza di un intervento coordinato e strutturato, che coinvolga tutte le parti in causa, sottolineando con enfasi che “la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità assoluta e non negoziabile per questa amministrazione”. L'iniziativa promossa dal sindaco si inserisce in un contesto più ampio di strategie e azioni mirate a migliorare la qualità della vita e la percezione generale di sicurezza all'interno del capoluogo campano, contribuendo a creare un ambiente più sereno, protetto e vivibile per tutti i suoi abitanti e per chiunque vi si trovi.