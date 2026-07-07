Sono state estratte nel pomeriggio di domenica 5 luglio a Siena le tre contrade che prenderanno parte al Palio del 16 agosto 2026, dedicato alla Madonna Assunta. Le contrade sorteggiate sono l'Aquila, reduce dalla vittoria nella carriera del 3 luglio, l'Onda e la Giraffa. Queste si uniscono alle sette contrade che correranno di diritto: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre.

Le operazioni di sorteggio si sono svolte regolarmente a partire dalle ore 19, con l'apertura annunciata dai Trombetti di Palazzo. La procedura ha avuto luogo alla presenza del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e dei Capitani delle diciassette Contrade, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per il Palio.

Nel dettaglio, la Chiocciola ha estratto l'Aquila, la Lupa ha estratto l'Onda e la Torre ha estratto la Giraffa.

Le tradizioni del sorteggio e le contrade rivali

Come da tradizione, le bandiere delle contrade estratte sono state collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, affiancando quelle delle contrade già ammesse alla carriera. Le bandiere delle sette contrade non estratte – Drago, Valdimontone, Pantera, Civetta, Tartuca, Leocorno e Bruco – sono state invece posizionate alle finestre del secondo piano del Palazzo Comunale.

Per il Palio del 16 agosto, due coppie di contrade rivali si sfideranno in Piazza del Campo: l'Oca e la Torre, e la Lupa e l'Istrice. Al termine del sorteggio, i Capitani delle dieci contrade partecipanti hanno proposto all'Amministrazione comunale la nomina di Renato Bircolotti come Mossiere, in conformità con l'articolo 30 del Regolamento.

La nomina ufficiale spetterà ora al Comune di Siena, come indicato dall'articolo 31 dello stesso Regolamento.

Il Palio dell'Assunta: regolamento e importanza per Siena

Il Palio di Siena, che si tiene tradizionalmente due volte l'anno, il 2 luglio e il 16 agosto, è disciplinato da un apposito Regolamento comunale. Questo documento stabilisce le modalità di partecipazione delle contrade, le procedure di sorteggio, la nomina delle figure ufficiali e l'organizzazione generale dell'evento. Ogni edizione vede la partecipazione di dieci contrade: sette sono ammesse di diritto in base a un sistema di rotazione, mentre le restanti tre vengono estratte a sorte.

La manifestazione, che si svolge nella storica Piazza del Campo, rappresenta uno degli eventi più significativi e sentiti per la città di Siena.

Coinvolge profondamente la comunità cittadina e le sue diciassette contrade storiche. Le operazioni di sorteggio e la successiva esposizione delle bandiere sono elementi imprescindibili di questa secolare tradizione, contribuendo a mantenere vivo e saldo il legame tra la città e la sua ricca storia.