Dopo un prolungato periodo di chiusura, dovuto a un grave dissesto del versante in località Vallescura a Silvi Paese, la Strada Provinciale 29/B riapre al traffico. La Provincia di Teramo ha annunciato che la circolazione riprenderà dalle ore 15:00 di martedì 21 luglio, seppur in modalità provvisoria e condizionata. Il transito sarà regolato da un senso unico alternato, gestito da un impianto semaforico, e con un limite massimo di velocità fissato a 30 chilometri orari.

Il fenomeno franoso che ha imposto la chiusura non è ancora completamente risolto.

Per garantire la sicurezza della carreggiata, il Genio Civile di Teramo ha installato un sistema di monitoraggio continuo. Questo dispositivo è progettato per attivare automaticamente il semaforo rosso e bloccare il traffico qualora vengano superate le soglie di allerta. L’ordinanza di riapertura è il frutto di un complesso iter tecnico, coordinato in sinergia tra Provincia, Regione Abruzzo, Comune di Silvi, Protezione Civile e Genio Civile. Il percorso operativo è stato definito durante un tavolo di confronto svoltosi il 26 giugno, che ha visto la Provincia impegnata nel ripristino e nella pulizia della sede stradale, intervento propedeutico all’attivazione dei protocolli di emergenza del Centro Operativo Comunale.

Misure di Sicurezza e Monitoraggio Costante

Il sistema di monitoraggio installato sulla SP 29/B include almeno dodici dispositivi tra deformometri ed estensimetri, un pluviometro, barriere in calcestruzzo e un sistema di allarme collegato direttamente all’impianto semaforico. Questi strumenti avanzati permettono di mantenere sotto costante controllo l’evoluzione del movimento franoso, consentendo interventi tempestivi in caso di peggioramento delle condizioni. Il transito sulla strada rimane subordinato a controlli rigorosi, con la tutela delle persone come priorità assoluta.

Il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “È un risultato atteso da tutta la comunità, consapevole dei pesanti disagi patiti da residenti e attività economiche.

Abbiamo sempre sostenuto che la strada dovesse riaprire non appena garantite le condizioni di sicurezza indicate dai tecnici. Restituiamo un collegamento essenziale, ma la viabilità resta subordinata a severi controlli perché la tutela delle persone rimane la priorità assoluta”.

La Collaborazione Istituzionale per la Riapertura

L’iter che ha condotto alla riapertura della SP 29/B è stato caratterizzato da una stretta collaborazione tra i diversi enti coinvolti. Il percorso operativo è stato delineato durante un sopralluogo del 26 giugno, promosso dalla Regione Abruzzo, con la partecipazione attiva della Provincia di Teramo, del Comune di Silvi, della Protezione Civile e del Genio Civile. Tra le condizioni fondamentali fissate per la riapertura figuravano la pulizia della strada provinciale, già eseguita dalla Provincia, e lo sfalcio dell’area privata interessata, necessari per consentire l’installazione dei sensori e il monitoraggio delle fratture.

Il sistema di controllo implementato dalla Regione Abruzzo rappresenta una misura cruciale per assicurare la sicurezza e la continuità della viabilità, mantenendo costantemente sotto osservazione l’area colpita dal dissesto.