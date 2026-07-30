La vicenda della sindacalista Paola Belotti, licenziata dall'ospedale San Raffaele di Milano, ha raggiunto un nuovo sviluppo: la rappresentante sindacale ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame che aveva intrapreso. Questa forma di protesta estrema era stata avviata in seguito al provvedimento di licenziamento ricevuto dalla prestigiosa struttura sanitaria milanese. Nonostante la decisione di interrompere lo sciopero della fame, la mobilitazione non si ferma: il presidio permanente davanti all'ospedale prosegue con determinazione, a testimonianza di una solidarietà diffusa e di una richiesta di giustizia che rimane inascoltata.

La mobilitazione per il reintegro della sindacalista

La decisione di Paola Belotti di avviare uno sciopero della fame aveva rappresentato un atto forte e simbolico in risposta al suo licenziamento da parte dell'ospedale San Raffaele. Dopo giorni di intensa mobilitazione, che ha visto la partecipazione e l'attenzione di numerosi colleghi, sostenitori e cittadini, la sindacalista ha scelto di sospendere questa specifica forma di protesta. Tuttavia, come da lei stessa dichiarato, la battaglia per il reintegro e per la tutela dei diritti dei lavoratori è tutt'altro che conclusa. Il presidio davanti all'ospedale, organizzato con l'obiettivo di sostenere la sindacalista e di chiedere con forza il suo reintegro, continua ininterrottamente.

La sua dichiarazione, «Ho deciso di sospendere lo sciopero della fame, ma la mobilitazione non si ferma», sottolinea la volontà di mantenere alta l'attenzione sulla sua vicenda e sulle più ampie questioni relative alle dinamiche lavorative e sindacali all'interno della struttura.

Il San Raffaele e le relazioni sindacali sotto i riflettori

L'ospedale San Raffaele di Milano è riconosciuto come una delle più importanti strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La sua attività spazia dalle cure cliniche avanzate alla ricerca scientifica di punta, fino alla formazione universitaria, rendendolo un punto di riferimento di eccellenza sia a livello regionale che nazionale.

L'ospedale vanta una vasta gamma di servizi sanitari e collabora attivamente con istituzioni accademiche e centri di ricerca di prestigio. La vicenda che ha coinvolto la sindacalista Paola Belotti ha inevitabilmente acceso i riflettori sulle dinamiche lavorative interne e, in particolare, sulle modalità di gestione delle relazioni sindacali all'interno di una realtà così complessa e rilevante. Il presidio che continua a manifestare davanti all'ospedale non solo esprime solidarietà a Paola Belotti ma rappresenta anche un segnale di allerta sulle condizioni e i diritti dei lavoratori, raccogliendo adesioni crescenti da parte di dipendenti e della cittadinanza solidale.