Sinistra Futura ha presentato a Cagliari la proposta di legge "Sistema educativo di istruzione della Sardegna", mirata a una riforma organica del sistema educativo regionale. L'iniziativa, illustrata il 23 luglio 2026 da Pizzuto e Casula, intende contrastare dispersione scolastica, spopolamento e povertà educativa. Al centro: bambini e ragazzi, il loro "diritto alla felicità" e un pensiero critico. Definisce competenze tra Regione, enti locali e autonomie scolastiche, rafforzando il coordinamento educativo. Pizzuto ha evidenziato l'importanza di "mettere al centro i bambini e i ragazzi, il loro diritto alla felicità per costruire cittadini del mondo con un pensiero critico".

Le Novità e le Sfide

La proposta introduce il rafforzamento del sistema integrato 0-6 anni (con poli infanzia e coordinamenti pedagogici), i Patti educativi di comunità e il potenziamento di lingua, storia e cultura sarda. Misure per bisogni educativi speciali, contrasto al disagio giovanile, rafforzamento del diritto allo studio (borse e Reddito di studio - Rest per disoccupati). Strumenti innovativi: bilancio partecipativo studentesco, educazione emotiva e Centri di servizio e supporto (Css) per famiglie, docenti e studenti. Tali interventi rispondono a dati critici: in Sardegna la dispersione scolastica è al 17,3% (vs 10,5% nazionale), i Neet al 19,6%, e l'Isola ha perso il 18,4% della popolazione giovanile nell'ultimo decennio.

Finanziamenti e Percorso Condiviso

Paola Casula ha evidenziato la "funzione di raccordo" cardine della proposta, con ruolo chiave di coordinamento regionale. Previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro l'anno dal 2026, integrabile. Sinistra Futura avvierà in autunno una consultazione con scuola, associazioni e forze politiche per una riforma condivisa.

Il Contesto Regionale

La Regione Sardegna, in base al suo Statuto speciale, detiene competenze in istruzione e formazione professionale. L'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione promuove iniziative per diritto allo studio, contrasto alla dispersione scolastica e supporto alle autonomie, con attenzione a specificità linguistiche e culturali.