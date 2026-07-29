Una maxi piantagione di canapa indiana, composta da ben 1.200 arbusti, è stata scoperta dai carabinieri della Stazione di Stilo, in provincia di Reggio Calabria. L’operazione, condotta con il supporto della Sezione operativa di Roccella Jonica, ha permesso di individuare la vasta coltivazione occultata tra la fitta vegetazione della Vallata dello Stilaro, un’area particolarmente impervia e strategica per l’occultamento di siti di coltivazione intensiva.

La piantagione, abilmente realizzata in una zona nascosta e di difficile accesso, si estendeva su diversi filari ed era servita da un articolato impianto di irrigazione.

Secondo le valutazioni dei carabinieri, queste caratteristiche evidenziano un fenomeno strutturato, capace di sfruttare l’isolamento rurale della Locride per alimentare un’economia illecita ed estremamente redditizia, a vantaggio dei gruppi criminali locali.

La scoperta e le caratteristiche della coltivazione

L’intervento dei carabinieri è stato il risultato di mirate attività di controllo del territorio, che hanno portato all’individuazione di questa imponente coltivazione. La scelta della Vallata dello Stilaro come luogo per la piantagione non è casuale: l’area, infatti, si distingue per la presenza di zone impervie e difficilmente accessibili, ideali per nascondere efficacemente attività illecite di questa portata.

La struttura della piantagione stessa, con i suoi filari ordinati e un sistema di irrigazione sofisticato, suggerisce una pianificazione attenta e una gestione professionale dell’intera operazione di coltivazione della canapa indiana.

Il contesto territoriale: Vallata dello Stilaro e la Locride

La Vallata dello Stilaro si inserisce nel più ampio contesto territoriale della Locride, una regione della provincia di Reggio Calabria caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montuoso e da un’estesa ruralità. Questa zona è notoriamente ricca di aree boschive e territori impervi, fattori che la rendono particolarmente propensa all’occultamento di attività criminali, come appunto la coltivazione su larga scala di sostanze stupefacenti.

Il territorio della Locride, che abbraccia diversi comuni e si estende tra la costa ionica e l’entroterra calabrese, offre numerosi punti isolati e difficilmente raggiungibili, spesso sfruttati da organizzazioni criminali per le loro operazioni illecite, consolidando un’economia sommersa che trae vantaggio da tale isolamento.