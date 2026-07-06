La professione di pizzaiola in Italia si conferma una rarità, con un tasso di presenza femminile che si attesta al 2%. Questo dato, rilevato dall’Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana, è stato presentato a Roma in occasione della Pizza Convention 2026, un evento dedicato al futuro della pizza tra professione, cultura e innovazione, in programma fino al 7 luglio presso Officine Farneto. L’Osservatorio è frutto della collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli 'Parthenope', il Dipartimento scienze umane e sociali del Cnr-Dsu, l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e Fipe Confcommercio Regione Campania.

La Pizza Convention rappresenta un appuntamento cruciale per il settore, con un programma ricco di show cooking, talk, approfondimenti e contest professionali. L'edizione 2026 ha posto l'accento sul ruolo delle donne nell’arte bianca e sulla valorizzazione professionale del mestiere del pizzaiolo. Lunedì 6 luglio, alle ore 12.00, è stato conferito il riconoscimento “Maestra della Pizza” a sei professioniste che si sono distinte per competenza e autorevolezza. A seguire, il talk “In Italia le donne pizzaiole sono solo il 2%: non è solo un dato tecnico, è un dato culturale”, moderato dalla giornalista Laura Mantovano, ha visto la partecipazione di Marzia Buzzanca, Petra Antolini, Filomena Palmieri, Rocco Agrifoglio e Gabriele Bonci.

Valore economico e riconoscimento professionale

Il comparto della pizza in Italia genera un valore economico di circa 15 miliardi di euro all’anno, con oltre 50.000 pizzerie, più di 300.000 addetti e oltre 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno. Questi numeri evidenziano la pizza come una delle eccellenze della gastronomia italiana. Durante la manifestazione è stato inoltre presentato il manifesto programmatico “Pizzaiolo: un mestiere da tutelare”, un'iniziativa volta al riconoscimento professionale della figura del pizzaiolo. Il tema è stato discusso in un confronto moderato dall’esperta di legislazione agroalimentare Selena Vacca, con il contributo di esponenti istituzionali, rappresentanti di categoria e pizzaioli di fama.

Eventi, formazione e inclusione nel settore

La Pizza Convention 2026 ha promosso temi chiave come la formazione, l'inclusione e l'innovazione nel settore. Il programma ha incluso diverse competizioni professionali, tra cui il campionato nazionale Vera Pizza Napoletana Champion e contest dedicati agli under 35. Gli incontri hanno coinvolto anche aziende storiche del settore lattiero-caseario ed esperti del mondo del vino e della ristorazione, favorendo un dialogo sulle nuove prospettive e opportunità per l'intera filiera.

Le due giornate dell'evento sono state arricchite da show cooking con i migliori pizzaioli italiani, workshop su impasti, topping e abbinamenti, e serate di degustazione. La manifestazione si è conclusa con gli appuntamenti esclusivi “Spicchi di Stelle”, dedicati alla degustazione di pizze d'autore accompagnate da vini del territorio.