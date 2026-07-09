Sono stati avviati i lavori di ripristino dei piani viabili sulla Strada Provinciale SP100 di Pistrino, nel comune di Citerna, in provincia di Perugia. La Provincia di Perugia ha comunicato l'inizio degli interventi nella giornata di giovedì 9 luglio 2026. L'obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità di questo tratto stradale cruciale.

Gli interventi si concentrano sulla sistemazione della pavimentazione stradale. Il tratto interessato è quello che attraversa la frazione di Pistrino, un'area che necessitava di manutenzione a causa del deterioramento del manto stradale.

Questa iniziativa risponde all'esigenza di garantire una circolazione più fluida e sicura per gli utenti.

Dettagli degli Interventi sulla SP100

La Provincia di Perugia ha specificato che le operazioni prevedono il rifacimento del piano viabile, con la posa di nuovo asfalto e la messa in sicurezza dei margini stradali. I lavori sono stati programmati per limitare i disagi alla circolazione e garantire la continuità del traffico locale. L'ente ha sottolineato l'importanza di questi interventi per la viabilità della zona e per la sicurezza degli utenti della strada.

Importanza della SP100 per il Territorio

La SP100 di Pistrino rappresenta una delle principali arterie di collegamento per la frazione di Pistrino e per il comune di Citerna, favorendo la connessione tra le diverse aree del territorio.

La Provincia di Perugia, responsabile della gestione e manutenzione delle strade provinciali, interviene periodicamente per assicurare la funzionalità delle infrastrutture viarie. L'obiettivo principale di questi lavori è garantire condizioni di sicurezza e qualità della rete stradale provinciale, contribuendo al benessere e allo sviluppo della comunità locale.