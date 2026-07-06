Un rifugiato afghano è stato raggiunto nei giorni scorsi da una misura cautelare di divieto di avvicinamento, disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna. L'uomo è accusato di stalking ai danni di una attivista iraniana, la quale sarebbe stata oggetto di persecuzione a causa delle sue ferme posizioni politiche. La vicenda, che ha suscitato un certo rilievo, evidenzia l'attenzione della magistratura verso episodi di minacce e persecuzioni legate all'attivismo politico e alla libertà di espressione.

Le accuse e gli episodi contestati all'indagato

I fatti che hanno portato al provvedimento cautelare risalgono ai mesi di marzo e aprile. Secondo quanto valutato dagli inquirenti, l'attivista sarebbe stata vittima di minacce sui social network e, in almeno un'occasione, anche di persona. Un episodio chiave si sarebbe verificato durante una manifestazione contro il regime iraniano, tenutasi in piazza Nettuno a Bologna lo scorso 26 aprile. In quell'occasione, oltre alle frasi intimidatorie pubblicate online, l'indagato avrebbe rivolto alla ragazza gesti espliciti e dal forte impatto simbolico, tra cui mimare il taglio della gola, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio a suo carico.

L'iter giudiziario e la linea difensiva

L'indagato, che di professione è un rider, ha presentato ricorso al tribunale del Riesame per contestare la misura. L'udienza relativa al ricorso si è già discussa e si attende ora la decisione dei giudici, che dovranno pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse e delle argomentazioni difensive. Il difensore dell'uomo, l'avvocato Riccardo Camilloni, sostiene che i comportamenti attribuiti al suo assistito non configurino vere e proprie minacce, bensì espressioni di dissenso politico, rientrando in un ambito diverso da quello dello stalking. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari (Gip) Andrea Romito, su richiesta del pubblico ministero Stefano Dambruoso.

Il divieto di avvicinamento rappresenta uno strumento legale fondamentale per tutelare le vittime di comportamenti persecutori, garantendo la loro sicurezza in attesa della definizione del procedimento penale.