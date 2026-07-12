Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato ad Andria alla commemorazione del decennale della strage ferroviaria avvenuta il 12 luglio 2016 sulla linea Andria-Corato. L'incidente causò la morte di ventitré persone e il ferimento di altre cinquantuno. Il Capo dello Stato ha lasciato il luogo della cerimonia dopo aver espresso la sua solidarietà e vicinanza alla cittadinanza, salutando con strette di mano e baci i familiari delle vittime e offrendo loro parole di conforto.

La cerimonia è stata scandita da momenti di profonda emozione.

Alle 11.05, prima dell'arrivo di Mattarella, è stato osservato un minuto di silenzio, seguito da ventitré rintocchi di campana e dalla lettura dei nomi delle vittime dello scontro tra i due treni della Ferrotramviaria. Il Presidente si è soffermato davanti alla statua scultorea "La Comunità" del maestro Cosimo Giuliano, opera che simboleggia la forza della collettività di fronte al dolore. Al termine, Mattarella è stato salutato da un sentito applauso della folla presente in strada.

Il ricordo indelebile e la voce delle istituzioni

Durante la commemorazione, sono intervenuti il governatore Antonio Decaro e la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. Decaro ha evidenziato come il disastro abbia lasciato "una ferita profonda che non si rimarginerà mai e che ha segnato per sempre la storia della Puglia e dei pugliesi".

Ha aggiunto che, a dieci anni di distanza, "l’atrocità di quel disastro resterà impressa nei nostri occhi e nei nostri cuori, perché una vita spezzata lo è per sempre". La sindaca Bruno ha rievocato i dieci anni di "giusta rabbia", sottolineando che "ventitré nomi: un vuoto infinito. Reso ancor più violento da questi dieci anni trascorsi. Rabbia, tanta. Giusta, necessaria".

Istituita la giornata regionale in memoria delle vittime

In occasione di questa ricorrenza, la Giunta regionale ha avviato l'iter per l'istituzione permanente di una giornata regionale del ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario del 2016, che sarà celebrata ogni 12 luglio. L'iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, sull'importanza cruciale della sicurezza nei trasporti.

Per la commemorazione di quest'anno, la città di Andria è stata designata come luogo principale. L'incidente tra i due treni locali nel tratto tra Andria e Corato continua a rappresentare un monito costante per la comunità pugliese, richiamando alla necessità di vigilare e di investire con decisione nella modernizzazione delle infrastrutture e nella sicurezza.