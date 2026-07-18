Andria ha commemorato le vittime della strage ferroviaria avvenuta tra Andria e Corato, un evento che, a dieci anni di distanza, rappresenta una ferita profonda per la comunità locale. Il vescovo di Andria, monsignor Luigi Mansi, ha presieduto una messa di suffragio nella cattedrale cittadina, sottolineando con forza come “quella ferita è una sconfitta intollerabile”. L'intervento si è inserito in una commemorazione sentita, che ha riunito la città nel ricordo delle vite spezzate.

La celebrazione eucaristica, svoltasi nella serata del 18 luglio, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni civili e religiose e i familiari delle ventitré persone decedute.

L'incidente, avvenuto il 12 luglio 2016, coinvolse due convogli della Ferrotramviaria sulla tratta a binario unico Andria-Corato, causando ventitré decessi e numerosi feriti. Durante l'omelia, monsignor Mansi ha invitato a non dimenticare quanto accaduto e a mantenere viva la memoria delle vittime e delle loro famiglie.

Il monito del Vescovo: memoria e responsabilità

“Non possiamo accettare che una simile tragedia venga archiviata come una fatalità – ha dichiarato il vescovo – perché ogni vita persa rappresenta una sconfitta per tutta la società”. Il suo monito ha ribadito l'importanza della memoria come strumento di giustizia e di prevenzione per il futuro. “Ricordare significa impegnarsi perché simili tragedie non si ripetano più”, ha affermato, esortando la comunità al “coraggio della responsabilità”.

Nel corso della funzione, un momento di intensa commozione è stato dedicato alla lettura dei nomi delle vittime e alla preghiera collettiva. La partecipazione sentita della comunità di Andria ha espresso il proprio dolore e la volontà di non lasciare che l'incidente cada nell'oblio.

L'impegno della Diocesi per la comunità

La diocesi di Andria, sotto la guida di monsignor Luigi Mansi, svolge un ruolo centrale nella vita religiosa e sociale della città. L'ente ecclesiastico promuove iniziative di solidarietà e momenti di riflessione collettiva, in particolare nei momenti di dolore che colpiscono la comunità. La cattedrale di Andria, principale luogo di culto della diocesi, è spesso sede di eventi religiosi di rilievo, fungendo da punto di riferimento per la cittadinanza.

Attraverso le sue attività pastorali, la diocesi si impegna nel sostegno alle famiglie colpite da tragedie e nella promozione della memoria collettiva, con l'obiettivo di rafforzare i legami comunitari e sensibilizzare sui temi della sicurezza e della responsabilità sociale. Questo impegno mira a garantire che il sacrificio di chi morì diventi “un seme fecondo di giustizia, di custodia della vita e di speranza per le generazioni future”.