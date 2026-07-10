È scomparsa a 106 anni suor Annamaria delle Adoratrici del Santissimo Sacramento (Anna Perfumo), monaca di clausura a Seregno. Compiuti 106 anni a marzo, era tra le suore più anziane al mondo. Originaria di Rocca Grimalda (AL), entrò in monastero a 70 anni, dopo la pensione di insegnante.

La sua vocazione tardiva non le impedì di unire contemplazione e presenza digitale. Usò YouTube per riflessioni sul Vangelo, divenendo riferimento spirituale. Fino a poco tempo fa, rimase lucida e attiva, partecipando alla vita monastica e mantenendo un contatto esterno online.

Clausura e social media

Oltre alla preghiera, si distinse per l'uso dei social network, pubblicando pensieri e consigli. In un video, invitava a iniziare la giornata con una preghiera di ringraziamento. La sua vita fu segnata da sfide di salute: broncopolmonite neonatale e scorbuto a quattro anni.

Prima di consacrarsi, Anna Perfumo lavorò come insegnante, istitutrice e assistente sacerdoti. Il desiderio di vita contemplativa si realizzò solo dopo i settant'anni, alla morte della madre. Spiegò di aver atteso la volontà divina, enfatizzando fiducia, fede, speranza e pazienza.

Impegno e messaggio

Nonostante l'età avanzata, partecipava quotidianamente all'adorazione eucaristica, anche notturna, e collaborava nell'infermeria assistendo consorelle.

Affermava di agire per amore di Gesù, che le chiedeva di amare il prossimo. Il suo messaggio, diffuso online, enfatizzava fedeltà e amore per una vita serena.

Ricordava un insegnamento del nonno su fedeltà e apertura al bello, buono e vero per una vecchiaia serena: 'l'amore mantiene giovane il cuore'. Fu figura esemplare, unendo clausura e apertura digitale, faro spirituale per la sua comunità e chi la seguiva online.