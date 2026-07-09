La linea ferroviaria in Calabria ha subito un grave danneggiamento a seguito di un atto vandalico che ha comportato il taglio di cavi in due province chiave della regione. L'episodio, verificatosi nella giornata del 9 luglio 2026, ha interessato la tratta che attraversa le aree del Cosentino e del Crotonese, causando l'interruzione della regolare circolazione dei treni e significativi disagi per i viaggiatori.

Ignoti responsabili hanno manomesso i cavi essenziali che alimentano i sistemi di sicurezza e segnalamento della rete, compromettendo la funzionalità dell'infrastruttura in più punti.

Questa azione ha generato immediati rallentamenti nel traffico ferroviario regionale e ha reso necessaria la cancellazione di diverse corse, con ripercussioni sulla mobilità dei pendolari e dei viaggiatori. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti o danni a persone, ma l'impatto sul servizio è stato considerevole.

A seguito della scoperta del danneggiamento, le squadre tecniche sono intervenute con prontezza per avviare le complesse operazioni di ripristino. Contemporaneamente, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine approfondita per identificare i responsabili di questo atto vandalico e chiarire la dinamica dei fatti. La priorità è stata data alla messa in sicurezza delle aree interessate e al recupero della piena operatività della linea.

Ripristino della Linea e Sicurezza

Le operazioni di ripristino si sono concentrate sulla sostituzione dei cavi tagliati e sul ripristino integrale della funzionalità dei sistemi di sicurezza. Questo intervento è stato cruciale per garantire la massima protezione dei viaggiatori e del personale ferroviario. Le autorità ferroviarie hanno sottolineato l'importanza di un rapido ritorno alla normalità, assicurando che ogni sforzo è stato profuso per minimizzare i disagi e salvaguardare l'integrità delle infrastrutture. Il lavoro incessante delle squadre ha permesso di progredire rapidamente verso la riattivazione completa del servizio, sebbene con le inevitabili modifiche alla programmazione dei treni.

L'Importanza Strategica della Rete Calabrese

La linea ferroviaria regionale della Calabria rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la connettività e la mobilità della popolazione locale, fungendo da collegamento vitale tra le diverse province. La gestione e la manutenzione di questa rete sono affidate a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. RFI è responsabile della sicurezza, dell'efficienza e dello sviluppo delle infrastrutture ferroviarie su tutto il territorio nazionale, un ruolo che assume particolare rilevanza in contesti come quello attuale, dove la resilienza e la prontezza di intervento sono messe alla prova da eventi imprevisti.