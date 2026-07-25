Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha duramente condannato la «guerriglia vergognosa e inaccettabile» scatenata dai manifestanti No Tav contro le forze dell'ordine. Tajani ha sottolineato come le forze dell'ordine siano «ancora una volta» impegnate a difendere, «a costo della propria incolumità», la sicurezza dello Stato e dei cittadini, oltre a garantire la «crescita del Paese» attraverso la realizzazione di infrastrutture necessarie all'economia e ai territori.

Il vicepremier ha espresso la sua massima solidarietà a carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, polizia locale e a tutti i «servitori dello Stato» che, a suo dire, «in queste ore sono tornati a essere bersaglio» durante le proteste.

Nel suo intervento, Tajani ha rivolto una critica decisa anche alla sinistra, affermando che tali episodi si verificano «nell'assordante silenzio» di una parte politica che si mostra «sempre più tollerante, se non addirittura connivente, con i teppisti, i violenti e i gruppi eversivi, da Bologna alla Val di Susa».

La posizione di Tajani sugli scontri No Tav

Le dichiarazioni del vicepremier Tajani giungono a seguito di recenti episodi di scontri tra i manifestanti No Tav e le forze dell'ordine. Il segretario di Forza Italia ha ribadito con fermezza la necessità di portare a termine la realizzazione di infrastrutture considerate strategiche e fondamentali per lo sviluppo economico e territoriale del Paese.

In questo contesto, Tajani ha evidenziato il ruolo cruciale delle forze dell'ordine nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza durante le manifestazioni.

Il ruolo delle forze dell'ordine nella sicurezza pubblica

In Italia, le forze dell'ordine sono composte da diverse entità, tra cui i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza e la polizia locale. Questi corpi sono quotidianamente impegnati nella salvaguardia della sicurezza pubblica e nel mantenimento dell'ordine durante eventi, manifestazioni e proteste su tutto il territorio nazionale. Le loro attività spaziano dalla prevenzione al controllo, fino alla gestione diretta delle situazioni di potenziale conflitto, in conformità con le normative vigenti.