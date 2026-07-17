Il Tar di Bolzano ha emesso un'ordinanza cruciale che impone all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di fornire, entro un termine perentorio di quindici giorni, tutti i dati necessari per l'identificazione dei soggetti controinteressati coinvolti in un ricorso per l'accesso ai documenti sanitari. Questa decisione del Tribunale amministrativo regionale si inserisce nel contesto della tragica vicenda del decesso del piccolo Domenico, avvenuto lo scorso febbraio a Napoli, a seguito di un trapianto di cuore fallito.

La complessa questione legale ha avuto origine dal diniego opposto dall'Asl altoatesina a una serie di richieste di accesso agli atti.

Tra i documenti ritenuti essenziali per la ricostruzione dei fatti e richiesti dalla parte ricorrente, figurano i protocolli dettagliati di accertamento della morte cerebrale, i verbali relativi alle procedure di prelievo di organi e tessuti, la documentazione sulla dotazione tecnologica impiegata e l'elenco completo del personale medico e infermieristico in servizio in sala operatoria durante il delicato intervento chirurgico programmato. L'Azienda sanitaria aveva inizialmente respinto tali istanze, adducendo come motivazioni la pendenza di indagini penali sul caso, la presunta mancanza di un interesse difensivo diretto da parte del richiedente e, soprattutto, la necessità di tutelare la presenza di dati sensibili e personali riferiti a soggetti terzi.

La motivazione dell'ordinanza del Tar

Nell'analizzare il ricorso, il Tar di Bolzano ha attentamente rilevato che i soggetti a cui si riferiscono i dati sanitari richiesti sono effettivamente da considerarsi controinteressati e, come tali, godono del diritto alla tutela della propria riservatezza. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l'omissione da parte dell'Asl di comunicare loro l'istanza di accesso nella fase preliminare del procedimento non può in alcun modo penalizzare la parte ricorrente nella sua legittima richiesta di identificare tali terzi ai fini della notifica del ricorso. Per garantire un fondamentale principio di equità e completezza processuale, il Tribunale ha quindi disposto l'integrazione del contraddittorio, un passaggio procedurale indispensabile per assicurare che tutte le parti coinvolte possano esprimere le proprie ragioni.

La trattazione del caso in camera di consiglio è stata di conseguenza rinviata al 15 dicembre, in attesa che l'ordinanza venga pienamente ottemperata.

Il ruolo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in quanto ente responsabile dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari pubblici nella provincia autonoma di Bolzano, ha il compito di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere e territoriali, la tutela della salute pubblica e la gestione delle emergenze mediche. La sua operatività è strettamente vincolata alle normative nazionali e provinciali in materia di sanità, che includono anche la gestione e la protezione dei dati sensibili dei pazienti e del personale.

In questo contesto, l'ordinanza del Tar sottolinea l'importanza di bilanciare il diritto alla riservatezza con l'esigenza di massima trasparenza e accesso agli atti in casi di rilevanza pubblica e giuridica, specialmente quando sono in gioco questioni così delicate come quelle relative a un trapianto di cuore fallito e al decesso di un minore.