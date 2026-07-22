Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia (Tar Fvg) ha accolto il ricorso presentato dall'ex comandante della Polizia Locale di Udine, imponendo al Comune di Udine di consegnare la documentazione richiesta. La sentenza del Tar Fvg, che ha stabilito il diritto di accesso agli atti, riguarda una serie di documenti amministrativi specifici che l'ex dirigente aveva domandato di visionare e ottenere, ma che l'amministrazione comunale non aveva fornito, generando un contenzioso amministrativo.

La decisione del Tar e le sue motivazioni

Nella sentenza pubblicata, il Tar Fvg ha stabilito in modo inequivocabile che il Comune di Udine deve consentire l'accesso completo agli atti domandati dall'ex comandante. Il tribunale ha ritenuto pienamente fondate le ragioni del ricorrente, il quale aveva presentato un'istanza formale per ottenere la documentazione relativa al proprio rapporto di servizio e ad altri documenti amministrativi correlati. Inizialmente, il Comune non aveva dato seguito a tale richiesta, motivando la mancata consegna con presunte ragioni di riservatezza e tutela della privacy, argomentazioni che non sono state ritenute sufficienti dal collegio giudicante.

Il Tar ha invece riconosciuto il diritto dell'ex comandante ad accedere alla documentazione amministrativa richiesta, sottolineando con fermezza che tale diritto è pienamente tutelato dalla normativa vigente in materia di trasparenza e accesso agli atti della pubblica amministrazione.

La sentenza è chiara nell'affermare che "l'amministrazione comunale è tenuta a garantire l'accesso agli atti amministrativi nei casi previsti dalla legge", ribadendo un principio fondamentale del diritto amministrativo.

Il ruolo del Comune di Udine e il quadro normativo

Il Comune di Udine rappresenta l'ente territoriale direttamente coinvolto in questa vicenda legale, in quanto responsabile della gestione della Polizia Locale e di tutti gli atti amministrativi che riguardano il suo personale e le sue attività. L'accesso agli atti amministrativi da parte dei soggetti interessati è una facoltà disciplinata dalla legislazione nazionale sulla trasparenza e sul diritto di accesso, la quale prevede esplicitamente la possibilità per i soggetti che ne hanno titolo di ottenere la documentazione relativa a procedimenti che li riguardano direttamente, garantendo così la partecipazione e il controllo sull'operato pubblico.

Questa decisione del Tar Fvg si inserisce, pertanto, nel più ampio quadro delle garanzie previste per i dipendenti pubblici e per i cittadini che intendono esercitare il loro diritto di accesso agli atti. Essa contribuisce a rafforzare i principi di trasparenza amministrativa e il corretto funzionamento della pubblica amministrazione, assicurando che le decisioni e i documenti pubblici siano accessibili a chi ne ha legittimo interesse, in linea con le disposizioni normative vigenti.