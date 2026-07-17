Il Comitato Tassisti di Base di Napoli ha inviato un appello scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, chiedendo misure di sostegno per fronteggiare l’aumento dei costi del carburante. Il documento, datato 17 luglio 2026, sottolinea che l’incremento dei prezzi del carburante, unito alle spese di gestione delle autovetture – manutenzione, assicurazione e altri costi di esercizio – sta incidendo in maniera significativa sulla sostenibilità dell’attività e sul bilancio delle famiglie degli operatori del servizio taxi.

Il Comitato ha chiarito che, qualora non fosse possibile individuare interventi diretti di supporto, è necessaria la convocazione di un incontro istituzionale. A tale incontro, con la partecipazione dell’assessore ai Trasporti della Regione Campania, l'obiettivo è individuare congiuntamente le soluzioni più idonee. In mancanza di misure alternative, l'organizzazione richiede l’avvio dell’iter per l’adeguamento delle tariffe taxi, nel pieno rispetto delle Linee guida stabilite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

L'impatto economico del caro carburante

L’appello evidenzia come l’aumento dei costi del carburante sia strettamente legato all’attuale situazione geopolitica internazionale. Questo incremento, sommato alle spese ordinarie di esercizio, sta compromettendo seriamente la sostenibilità economica dell’attività dei tassisti e il bilancio delle loro famiglie.

Il Comitato sollecita aiuti concreti o, in alternativa, un incontro per definire soluzioni condivise e, se necessario, l’adeguamento delle tariffe taxi secondo le linee guida vigenti.

Precedenti allarmi e la crisi persistente

La questione del caro carburante non è una novità per la categoria. Già in una precedente comunicazione del Comitato Tassisti di Base, risalente al 7 marzo 2026, era stato segnalato che il prezzo del carburante aveva raggiunto quasi due euro al litro, con un impatto significativo sui costi di gestione quotidiani e sui bilanci familiari. In quella nota si richiedeva un incontro con il presidente della Regione e l’assessore ai Trasporti per discutere soluzioni a tutela della categoria, evidenziando una crisi che necessita di risposte immediate.