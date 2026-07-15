Un taxi boat con a bordo trentotto turisti inglesi si è incagliato nel pomeriggio del 15 luglio 2026, nelle acque antistanti il Porto Nuovo di Luino, sul Lago Maggiore. L'allarme è scattato quando l'imbarcazione, impossibilitata a proseguire la navigazione, ha richiesto l'immediato intervento dei Vigili del fuoco per garantire la messa in sicurezza di tutti i passeggeri.

Le squadre dei Vigili del fuoco, prontamente giunte sul luogo dell'incidente con un'autopompa e personale altamente specializzato nel soccorso in ambiente acquatico, hanno avviato le delicate e complesse operazioni di evacuazione.

I passeggeri sono stati assistiti con la massima cura e professionalità dagli operatori durante il trasferimento fino alla riva. A ulteriore supporto delle squadre a terra, l'elicottero Drago 153 del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Malpensa ha fornito un prezioso monitoraggio costante dall'alto, assicurando una visione d'insieme dell'intervento. L'operazione si è conclusa con pieno successo: tutte le persone a bordo sono state tratte in salvo e, fortunatamente, non si è registrato alcun ferito.

Contesto Meteorologico e Intervento dei Soccorsi

La giornata era stata caratterizzata da forti raffiche di vento che avevano interessato l'intera area del Luinese, provocando significativi disagi e danni in diverse località del territorio.

La Protezione civile regionale aveva già diramato un'allerta meteo specifica a causa della perturbazione in corso. Tra le zone maggiormente colpite dalle avverse condizioni atmosferiche vi era anche il mercato di Luino, dove le strutture degli ambulanti erano state messe a dura prova dalla violenza del vento, causando non pochi problemi.

Nell'ambito di questo incidente nautico, l'intervento ha visto una sinergia di forze: oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia locale, che hanno collaborato attivamente nel coordinamento delle operazioni di recupero dell'imbarcazione e nella messa in sicurezza delle persone. I soccorritori hanno impiegato una fune saldamente ancorata alla banchina e hanno distribuito giubbotti di salvataggio per facilitare la discesa in sicurezza dei turisti dall'imbarcazione.

Un'ambulanza della Padana Emergenza ha fornito assistenza medica e un punto di riparo essenziale per i passeggeri, offrendo supporto e conforto a chiunque ne avesse necessità dopo l'accaduto.

Conclusione dell'Intervento e Dettagli sull'Imbarcazione

L'intero intervento si è concluso senza alcuna criticità, confermando la completa evacuazione in sicurezza di tutte le persone a bordo, che sono state riportate a terra illese. Le cause esatte che hanno portato all'incaglio dell'imbarcazione all'ingresso del porto sono ancora oggetto di accertamento e verranno chiarite nelle prossime ore. L'episodio ha riguardato un battello turistico che abitualmente svolge un servizio di collegamento tra la sponda piemontese del lago e la cittadina di Luino, un collegamento particolarmente utilizzato e apprezzato, specialmente durante i giorni di mercato, da numerosi visitatori.