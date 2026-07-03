La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, deceduto in seguito ad attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della Grande Moschea di Mosalla a Teheran. L'arrivo segna l'inizio delle cerimonie funebri per la figura che ha guidato l'Iran per decenni. Una prima cerimonia privata si è tenuta nella sua residenza, con il corpo posto in una bara adornata da tulipani e farfalle. Le esequie pubbliche iniziano ora dalla Grande Moschea.

Le cerimonie e l'omaggio nazionale

Le cerimonie funebri per Ali Khamenei si estenderanno per giorni, coinvolgendo Teheran, altre città iraniane e l'Iraq.

Per la partecipazione popolare, le autorità hanno chiuso le strade e sospeso le attività a Teheran. Dopo la veglia privata, la salma è stata traslata alla Grande Moschea di Mosalla per l'inizio delle esequie pubbliche, in un momento di profondo cordoglio nazionale.

Tra gli alti funzionari presenti, il generale Ahmad Vahidi ha partecipato agli incontri organizzativi e ha presenziato accanto alla bara di Khamenei. La sua presenza evidenzia la rilevanza politica delle commemorazioni per la leadership iraniana, in un contesto di crescente tensione internazionale.

La Grande Moschea: fulcro delle commemorazioni

La Grande Moschea di Mosalla, principale complesso religioso di Teheran, funge da fulcro per le commemorazioni nazionali.

Punto di riferimento per la comunità sciita e sede di eventi di grande risonanza, è stata scelta per le esequie pubbliche del leader supremo, sottolineandone l'importanza simbolica nel cuore della capitale.

Nei prossimi giorni, la salma di Ali Khamenei sarà trasportata in altre città dell'Iran e in Iraq, per consentire a fedeli e cittadini di rendere l'ultimo omaggio. L'organizzazione mira a garantire partecipazione popolare e sicurezza, in un periodo di marcata escalation del conflitto nella regione.