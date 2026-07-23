Una violenta grandinata ha sferzato la provincia di Teramo il 21 luglio, causando danni rilevanti e diffusi alle aree industriali e produttive del territorio. A seguito di questo eccezionale evento atmosferico, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha prontamente attivato una ricognizione straordinaria tra le imprese locali. L'obiettivo è quantificare con precisione l'entità delle perdite subite, come annunciato dall'associazione stessa.

L'iniziativa, avviata già dal 22 luglio, prevede la raccolta di segnalazioni dettagliate attraverso un questionario online.

Le aziende colpite possono comunicare i danni a diverse tipologie di beni: dalle coperture degli immobili produttivi alle facciate, dagli infissi e vetrate agli impianti e macchinari, inclusi i pannelli fotovoltaici. Vengono inoltre segnalati i danni ai veicoli aziendali e alle merci, oltre a quantificare i costi derivanti dalle interruzioni della produzione e dai rallentamenti delle attività.

L'impatto economico e i danni più frequenti

Le prime risposte pervenute dalle imprese delineano un quadro di impatto economico molto differenziato. Le stime preliminari evidenziano perdite che variano da poche migliaia di euro fino a superare il mezzo milione di euro per singola azienda, con una media significativa che si attesta tra i 20 mila e i 100 mila euro.

Questo conferma la gravità dell'evento e la sua capacità di generare conseguenze finanziarie importanti per il tessuto produttivo.

Particolarmente pesante è il bilancio dei veicoli danneggiati, sia quelli aziendali che le autovetture dei dipendenti parcheggiate nei piazzali. In alcuni casi, si registrano fino a 50 mezzi colpiti per singola ditta, un dato che sottolinea l'ampiezza dei danni materiali. Le segnalazioni più frequenti riguardano specificamente le coperture e i tetti, le facciate, gli infissi e le vetrate, gli impianti fotovoltaici e le autovetture aziendali. Diverse imprese hanno anche segnalato interruzioni o rallentamenti delle attività produttive, con ripercussioni economiche che sono ancora in fase di quantificazione e valutazione.

Le richieste delle imprese e il sostegno istituzionale

Di fronte a questa situazione, le aziende colpite avanzano precise richieste alle istituzioni. Tra le priorità emergono la necessità del riconoscimento dello stato di calamità, l'erogazione di contributi a fondo perduto e l'introduzione di agevolazioni specifiche per le riparazioni e il ripristino degli investimenti danneggiati. Queste misure sono considerate fondamentali per supportare la ripresa economica del territorio.

Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha sottolineato l'impegno dell'associazione: “Ci siamo attivati subito per rappresentare con forza le esigenze delle aziende colpite e proporre misure adeguate”.

A tal fine, il vicedirettore Luciano De Remigis ha invitato tutte le imprese a partecipare attivamente sia alla rilevazione interna promossa da Confindustria sia agli avvisi che i Comuni colpiti stanno pubblicando. Questi ultimi sono passaggi fondamentali e necessari per l'iter istituzionale legato alla richiesta dello stato di calamità naturale.

La procedura di ricognizione: un quadro completo per il territorio

Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ribadisce l'importanza cruciale della partecipazione delle aziende alla ricognizione attraverso il questionario. Questo strumento è considerato complementare e strategico per raccogliere in modo rapido e organico le segnalazioni provenienti dal territorio, contribuendo a costruire un quadro complessivo e attendibile dei danni subiti dal sistema produttivo teramano.

L'associazione continuerà nei prossimi giorni a monitorare l'evoluzione della situazione e a raccogliere ulteriori segnalazioni dalle aziende, mantenendo un costante confronto con le pubbliche istituzioni competenti a tutela del tessuto produttivo locale.