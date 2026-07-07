Il presidente della Provincia e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha dichiarato in Consiglio comunale una "frattura non sanabile" con la Procura di Terni, a causa dell'indagine a suo carico. L'intervento del 6 luglio 2026 ha visto Bandecchi criticare duramente l'operato della magistratura.

Le contestazioni di Bandecchi all'inchiesta

Bandecchi ha sostenuto che "i magistrati non sanno dove andare a parare", affermando l'esistenza di "documentazione chiara e lineare". Pur fiducioso nella giustizia, ha criticato il "sistema". Ha denunciato una "gogna mediatica" e costi elevati per l'impiego di "50 finanzieri in un giorno", superiori a "quanto sarebbe valsa la corruzione che io dovrei avere fatto".

Ha ribadito la sua trasparenza e disponibilità a indagini, ma ha chiesto la fine degli "show". Le azioni della Procura, ha detto, hanno creato una frattura "non sanabile", in quanto la loro condotta "non è giustificabile e non è correttibile". Ha invitato alla cautela, ammonendo che "le persone vengono lese dalle loro azioni" e che un loro eventuale errore non sarà ammesso pubblicamente.

Sistema giudiziario e legge Severino

Bandecchi ha replicato all'Associazione nazionale magistrati, evidenziando la contraddizione tra il principio di innocenza e la percezione di colpevolezza generata dall'invio di "40 finanzieri su vari uffici e a casa mia". Ha richiesto parità di trattamento: la libertà dei magistrati senza pressioni mediatiche deve valere anche per la politica.

Riguardo le accuse, Bandecchi ha notato che i capi d’imputazione sono tutti nella legge Severino e possono essere reiterati. Ha manifestato preoccupazione, dichiarando che il "prossimo incontro con questi soggetti potrebbe valermi la galera". Ha infine ricordato di aver vinto sei processi fiscali, esprimendo disappunto per essere ora definito "corruttore" per importi tra "15-20 mila euro", accusa che gli "dà parecchio fastidio".