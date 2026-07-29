Il progetto "Terre dell'uguaglianza" posiziona la provincia di Taranto come pioniere nel campo del turismo accessibile e inclusivo. L'iniziativa ha già inserito professionalmente tredici giovani con disabilità da vari Comuni della zona, configurandosi come un modello concreto di ospitalità senza barriere. Finanziato dal bando regionale Costa (Comunità ospitali per il turismo accessibile) di Regione Puglia e Pugliapromozione, il progetto mira a trasformare l'inclusione in realtà quotidiana, offrendo opportunità professionali e rendendo l'offerta turistica pugliese fruibile da tutti.

I giovani, selezionati dai partner, sono stati regolarmente contrattualizzati, a testimonianza di un impegno tangibile verso l'integrazione lavorativa.

Opportunità lavorative e servizi innovativi per l'accessibilità

L'impegno dei giovani con disabilità si concretizza in settori chiave del turismo e dei servizi correlati. Un ragazzo e una ragazza della cooperativa Logos, con tre giovani della fondazione Vanni Longo, sono attivamente coinvolti nei servizi di animazione, contribuendo all'esperienza degli ospiti. Otto giovani della cooperativa sociale Noi e voi operano invece nella comunicazione e ristorazione. Il cuore del percorso è la formazione "on the job", con tutor esperti, che garantisce un efficace inserimento lavorativo.

L'obiettivo è duplice: potenziare le competenze individuali e rendere più accessibile l'offerta turistica tarantina. Tra le attività innovative spiccano la realizzazione di menù in Braille, l'uso della comunicazione aumentativa alternativa (CAA), la produzione di video promozionali in LIS e la creazione di segnaletica inclusiva. Si aggiungono servizi di accoglienza per persone con disabilità, famiglie e caregiver, garantendo un'esperienza di viaggio serena e completa.

Un partenariato strategico per un turismo senza confini

Coordinato dalla cooperativa sociale Logos, il progetto "Terre dell'uguaglianza" si distingue per la sua solida struttura di partenariato. Questa rete virtuosa include enti del terzo settore, operatori economici e amministrazioni locali della provincia di Taranto.

L'obiettivo è rafforzare un modello di turismo inclusivo, sostenibile e innovativo. L'iniziativa supera non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle comunicative, spesso sottovalutate. Le azioni previste spaziano dalla mobilità dolce alla formazione specialistica per gli operatori, fino a innovazioni nelle strutture ricettive, per garantire standard elevati di accessibilità. La Regione Puglia, tramite Pugliapromozione, riconosce il valore strategico del progetto, che valorizza Taranto come destinazione turistica accessibile di riferimento. Questa visione è rilevante in vista di eventi come i Giochi del Mediterraneo, che richiederanno un'infrastruttura turistica all'avanguardia e inclusiva.

"Terre dell'uguaglianza": un modello per il diritto alla vacanza

Il modello di "Terre dell'uguaglianza" va oltre la semplice offerta turistica, configurandosi come un manifesto per il diritto alla vacanza equa, accessibile e condivisa. Mettendo al centro la persona, il progetto non solo abbatte le barriere, ma crea nuove opportunità di crescita sociale ed economica per il territorio. È un esempio tangibile di come l'inclusione possa generare valore, trasformando la Puglia in una regione che accoglie, cresce e sceglie di essere per tutti.