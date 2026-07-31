Una scossa di terremoto è stata registrata nella giornata del 30 luglio, nella provincia di Reggio Calabria. Il sisma è avvenuto alle 20:09 ed è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma. La magnitudo definitiva è stata stimata in 3.5 sulla scala Richter, con epicentro individuato nel territorio di Melicucco e una profondità di circa 11 chilometri. La scossa è stata percepita dalla popolazione in diversi comuni della Piana di Gioia Tauro, senza provocare feriti né danni significativi.

Sisma rilevato a Reggio Calabria: l’INGV conferma la scossa a Melicucco

Il terremoto registrato in provincia di Reggio Calabria ha avuto come punto di riferimento il comune di Melicucco, dove è stato localizzato l’epicentro. La prima stima diffusa dall’INGV indicava una magnitudo compresa tra 3.6 e 4.1 Richter, ma gli aggiornamenti successivi hanno definito con maggiore precisione il valore finale di 3.5. La profondità dell’evento, fissata a circa 11 chilometri, ha contribuito a rendere la scossa avvertibile anche nelle aree vicine.

Scossa di terremoto avvertita nella Piana di Gioia Tauro: nessun danno segnalato

Diverse persone hanno segnalato sui social di aver avvertito chiaramente il movimento tellurico.

La scossa è stata percepita non solo a Melicucco, ma anche nei comuni circostanti come Rosarno, Palmi, Polistena, Vibo Valentia e Nicotera. Al momento non risultano persone ferite e non sono stati segnalati danni rilevanti a edifici o infrastrutture. Le autorità continuano comunque a monitorare la situazione attraverso i dati raccolti dalla rete sismica nazionale.

Nuova scossa in Calabria dopo il terremoto di magnitudo 3.5

Pochi minuti dopo il primo evento, alle 20:14, una seconda scossa è stata registrata nella stessa area della Calabria. L’epicentro è stato individuato a Feroleto della Chiesa, sempre nella Piana di Gioia Tauro, con una profondità di 11 chilometri e una magnitudo di 2.6. L’evento non ha provocato conseguenze segnalate, ma conferma l’attività sismica della zona, costantemente controllata dagli strumenti dell’INGV di Roma per garantire un monitoraggio continuo del territorio regionale.