Il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha devastato il nord del Venezuela il 24 giugno è tragicamente salito a 3.889 morti. Questo aggiornamento ufficiale, comunicato dal governo venezuelano, segna un incremento rispetto al precedente conteggio di 3.811 decessi, evidenziando la crescente portata della catastrofe. Il numero dei feriti si mantiene stabile a 16.740, mentre le autorità non hanno ancora diffuso dati ufficiali sui dispersi, lasciando un vuoto di informazioni che alimenta l'incertezza.

Le stime delle Nazioni Unite sui dispersi sono particolarmente allarmanti, indicando che potrebbero essere fino a 50.000 persone.

Altre valutazioni, sebbene più conservative, suggeriscono una cifra più vicina ai 30.000. I due eventi sismici, di magnitudo 7,2 e 7,5, si sono verificati a distanza di soli 39 secondi l'uno dall'altro, un intervallo brevissimo che ha amplificato la distruttività. Con il passare dei giorni, le possibilità di trovare superstiti sotto le macerie sono ormai considerate minime, rendendo le operazioni di ricerca sempre più focalizzate sul recupero dei corpi nelle aree colpite.

La risposta umanitaria e le richieste di Caracas

Di fronte a questa emergenza, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha lanciato un appello internazionale urgente per raccogliere fondi destinati agli aiuti umanitari e alla ricostruzione delle zone devastate.

Parallelamente, il governo di Caracas ha reiterato la richiesta di sbloccare gli attivi venezuelani congelati a causa delle sanzioni internazionali. Le autorità venezuelane sottolineano che tali risorse finanziarie sarebbero cruciali per sostenere gli sforzi di ricostruzione e per alleviare le sofferenze della popolazione.

La situazione nelle aree più colpite del nord del Paese rimane critica. Centinaia di edifici sono crollati o hanno subito danni strutturali gravissimi, rendendoli inabitabili. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e sono attualmente ospitate in rifugi temporanei, affrontando condizioni precarie e la perdita di ogni bene. I dati aggiornati indicano che il numero dei senzatetto a seguito dei terremoti ha raggiunto quota 17.907, una cifra che testimonia l'ampiezza dello sfollamento.

L'impegno per l'emergenza e il futuro della ricostruzione

Le autorità venezuelane e le organizzazioni internazionali stanno continuando a monitorare attentamente la situazione sul campo, coordinando gli interventi di emergenza per fornire assistenza immediata. L'appello delle Nazioni Unite non si limita alla fase di soccorso, ma mira anche a garantire un sostegno a lungo termine per le operazioni di ricostruzione, essenziali per permettere alle comunità colpite di riprendersi e ricostruire un futuro. La complessità della situazione, aggravata dalla necessità di sbloccare fondi vitali, rende la strada verso la ripresa particolarmente ardua per il Venezuela.