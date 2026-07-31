Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella serata del 31 luglio a Napoli e in diversi comuni della provincia. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha raggiunto una magnitudo di 4.7 ed è stato localizzato nella zona dei Campi Flegrei. L'evento sismico si è verificato alle 19.46, provocando preoccupazione tra la popolazione e spingendo molti cittadini a riversarsi in strada.

I danni maggiori sono stati segnalati nella zona di Pozzuoli, dove alcune abitazioni e chiese hanno riportato lesioni e crepe.

Il bilancio provvisorio della scossa parla di otto feriti lievi, mentre non sono pervenute richieste di soccorso alla centrale dei vigili del fuoco di Napoli. La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, è stata sospesa per consentire le necessarie verifiche tecniche sull'infrastruttura.

Impatto sulla popolazione e sulle infrastrutture

Il terremoto ha generato momenti di paura tra i residenti delle aree colpite, in particolare a Pozzuoli e nei quartieri occidentali di Napoli. Molti cittadini hanno lasciato le proprie abitazioni per precauzione. Le autorità locali hanno avviato controlli su edifici pubblici e privati per valutare la presenza di eventuali danni strutturali.

Le chiese della zona sono state oggetto di particolare attenzione a causa delle lesioni riportate.

La sospensione della circolazione ferroviaria ha interessato sia i treni regionali che quelli ad Alta Velocità, con conseguenti disagi per i viaggiatori. Le verifiche tecniche sono state attivate per garantire la sicurezza delle infrastrutture prima della ripresa del servizio.

Il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei

Il sisma del 31 luglio rappresenta il più forte evento registrato dall'inizio della nuova fase di bradisismo nell'area dei Campi Flegrei. Il bradisismo è un fenomeno geologico caratterizzato da un lento sollevamento o abbassamento del suolo, tipico di aree vulcaniche come quella flegrea.

L'Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell'Ingv, monitora costantemente l'area dei Campi Flegrei, che comprende i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e parte di Napoli. La zona è soggetta a frequenti scosse di lieve entità, ma episodi di questa intensità sono rari.

L'Ingv, istituto pubblico di ricerca, svolge attività di monitoraggio e studio dei fenomeni sismici e vulcanici in Italia, fornendo dati in tempo reale e supporto alle autorità di protezione civile. Il continuo monitoraggio dei Campi Flegrei è considerato essenziale per la prevenzione e la gestione del rischio sismico e vulcanico nell'area metropolitana di Napoli.