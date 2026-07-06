Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del tribunale di Torino ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per il poliziotto indagato in relazione al ferimento di un tifoso. L'agente è accusato di aver lanciato un lacrimogeno che ha colpito al volto un sostenitore durante il derby tra Torino e Juventus. L'episodio, avvenuto in occasione dell'incontro calcistico, ha innescato un'indagine che aveva portato la procura a sollecitare la misura cautelare dei domiciliari per il poliziotto.

In alternativa agli arresti domiciliari, il Gip ha disposto per l'agente la sospensione dal servizio, una misura che avrà una durata di dodici mesi.

La decisione è stata formalizzata il 6 luglio 2026. Gli avvocati difensori del poliziotto, Lucietta Gai e Paolo Chicco, hanno espresso una parziale soddisfazione per l'ordinanza. I legali hanno infatti evidenziato come, al di là del merito specifico della vicenda, sia stata accolta la loro tesi principale sull'assenza di esigenze cautelari che avrebbero giustificato una restrizione della libertà personale. La difesa si riserva inoltre la facoltà di presentare ricorso al tribunale del riesame per contestare la misura della sospensione dal servizio.

La decisione del Gip e le motivazioni

La richiesta di arresti domiciliari era stata formulata dalla procura in seguito al grave ferimento del tifoso durante il derby.

Il Gip ha valutato la situazione, optando per una misura interdittiva anziché coercitiva. La sospensione dal servizio per un anno rappresenta quindi la decisione del giudice, che ha riconosciuto la validità dell'argomentazione difensiva circa l'inesistenza di necessità cautelari stringenti. Questa scelta sottolinea come il tribunale abbia ritenuto sufficiente una misura meno afflittiva per garantire il corretto svolgimento delle indagini e prevenire eventuali reiterazioni.

La magistratura torinese prosegue intanto gli accertamenti approfonditi sull'uso del lacrimogeno e sulle precise dinamiche che hanno condotto al ferimento del tifoso. La posizione del poliziotto rimane sotto esame, mentre la difesa, pur accogliendo con favore il rigetto dei domiciliari, sta valutando attentamente le prossime mosse legali.

Tra queste, come già annunciato, vi è la possibilità concreta di un ricorso al tribunale del riesame per la misura della sospensione.

Il ruolo del tribunale di Torino nel procedimento

Il tribunale di Torino è l'organo giudiziario preposto alla gestione dei procedimenti penali e civili nell'area metropolitana e provinciale. Il Gip, figura chiave nella fase delle indagini preliminari, ha il compito di esaminare le richieste avanzate dalla procura e di deliberare in merito alle misure cautelari nei confronti degli indagati. La sospensione dal servizio rientra tra le misure interdittive previste dall'ordinamento giuridico italiano per i pubblici ufficiali coinvolti in indagini. Tale misura si configura come un'alternativa alle più restrittive misure personali, quali gli arresti domiciliari, consentendo di tutelare l'integrità delle indagini senza compromettere eccessivamente la libertà individuale.

Il caso che vede coinvolto il poliziotto sospeso si inserisce pienamente nel quadro delle procedure standard volte ad assicurare la trasparenza e l'equità delle indagini, garantendo al contempo la tutela di tutte le parti interessate, in attesa degli ulteriori e definitivi sviluppi giudiziari.