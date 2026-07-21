La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha annunciato un significativo cambio nella gestione dei bilanci delle Aziende sanitarie locali (Asl) dell'isola. L'annuncio è giunto il 21 luglio 2026, durante una conferenza stampa tenutasi a Cagliari, dove Todde ha espresso la ferma intenzione di porre fine ai cronici ritardi nella presentazione dei documenti contabili da parte delle Asl.

"Non accetteremo più bilanci delle Asl in ritardo; la programmazione cambierà", ha dichiarato con decisione la presidente Todde, sottolineando l'urgente necessità di maggiore puntualità e trasparenza nella gestione amministrativa delle aziende sanitarie.

Questa iniziativa è cruciale per garantire una maggiore efficienza e responsabilità nel settore sanitario regionale.

Nuove direttive per la gestione delle Asl

La Regione Sardegna introdurrà nuove e stringenti misure volte ad assicurare che i bilanci delle Asl vengano presentati entro i termini previsti. La presidente Todde ha spiegato che la persistente mancata puntualità nella consegna di tali documenti ha avuto profonde ripercussioni sulla programmazione e sull'efficienza dell'intero sistema sanitario regionale.

"La Regione non può più permettersi ritardi che compromettono direttamente la qualità dei servizi essenziali offerti ai cittadini e ostacolano una corretta e strategica pianificazione delle risorse pubbliche", ha ribadito Todde nel corso dell'incontro.

L'obiettivo è ripristinare la fiducia e l'operatività attraverso una gestione finanziaria più rigorosa e tempestiva.

Impatto sulla programmazione sanitaria regionale

Il rispetto delle scadenze per la presentazione dei bilanci sarà un elemento centrale e non negoziabile per il futuro della programmazione sanitaria in Sardegna. Questa nuova impostazione mira a migliorare concretamente la qualità dei servizi sanitari offerti a tutti i cittadini e ad assicurare una gestione delle risorse pubbliche che sia non solo più efficiente, ma anche più equa e mirata.

La presidente Todde ha inoltre specificato che la Regione monitorerà costantemente e con attenzione l'applicazione delle nuove direttive. In caso di ulteriori ritardi o inosservanze, verranno adottati senza esitazione i provvedimenti necessari, a testimonianza della serietà e della determinazione con cui l'amministrazione intende affrontare questa problematica critica per la sanità isolana.