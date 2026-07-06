Il 6 luglio 2026, Torino ha conferito le civiche benemerenze a dieci tra cittadini ed enti, distintisi per impegno civico, coraggio ed eccellenza. In Sala Rossa, il sindaco Stefano Lo Russo e la presidente Maria Grazia Grippo hanno espresso gratitudine per il loro contributo.

I premiati: Mauro Glorioso, Juri Nervo, Luciano Dematteis, Augusto Grilli, Lorenzo Virgulti, Alessandro Calista, Mario Mazzei, Marco Pugliese (ZanzibarHelp ets), 4Wheels Skate School e Stefania Ferrero. La presidente Grippo ha evidenziato come i benemeriti incarnino talento, coraggio, senso civico, generosità e resilienza, concretizzando i principi costituzionali.

Valori costituzionali e l'esempio

Il sindaco Lo Russo ha evidenziato le benemerenze quale espressione dello spirito costituzionale e repubblicano, oggi messo a dura prova. Ha affermato: "Oggi valorizziamo l’esempio [...] un’istituzione solida oltre le sterili polemiche". La cerimonia ha marcato il quinto anniversario del regolamento e l’80° anniversario della Repubblica e della Costituente, con i premiati quali esempi di cittadinanza attiva e valori di libertà, uguaglianza e solidarietà.

Storie di dedizione e impatto

Mauro Glorioso, giovane tetraplegico e medico, ha ricevuto la benemerenza, affermando: "Torino resta un punto di riferimento e questo riconoscimento è uno stimolo a proseguire la mia professione".

Juri Nervo ha riflettuto sulla responsabilità individuale e l'essere costruttori di pace.

Luciano Dematteis ha auspicato futuri riconoscimenti per chi opera per il bene del territorio. Augusto Grilli ha dedicato il premio alla moglie, co-fondatrice delle Marionette Grilli. Gli agenti Lorenzo Virgulti e Alessandro Calista, distintisi negli scontri del 31 gennaio, hanno ricordato gli operatori di polizia.

Mario Mazzei ha dedicato il premio alla famiglia e al lavoro, per la continuità della Deagostini Biliardi. Per Marco Pugliese (ZanzibarHelp ets), Enrico Bonino ha ritirato il riconoscimento, dedicato ai volontari. 4Wheels Skate School è stata premiata per lo sport e il senso di comunità. Stefania Ferrero ha dedicato il premio alla famiglia, evidenziando l’importanza femminile nelle STEM e il valore umano/multidisciplinare.