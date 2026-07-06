A Torino, l'entrata in vigore della nuova normativa sui monopattini elettrici ha portato a un'intensa attività di controllo della polizia locale. Sono stati effettuati 103 servizi e elevate 998 sanzioni. Questi dati sono stati presentati dall'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, in Consiglio comunale, rispondendo a un'interpellanza della capogruppo di Forza Italia, Federica Scanderebech, sulla mobilità sostenibile.

Dettaglio delle sanzioni e incidenti

Le sanzioni si suddividono come segue: 80 per mancata esposizione del contrassegno, 166 per mancato utilizzo del casco, 29 per trasporto di passeggeri non consentito e 693 per "altre infrazioni", in gran parte soste irregolari.

Questi numeri evidenziano le principali non conformità.

Sul fronte della sicurezza stradale, tra il 16 maggio e il 30 giugno si sono registrati 59 incidenti con monopattini elettrici, causando 52 feriti e nessun decesso. Nel periodo precedente, dal 14 dicembre 2024 al 30 giugno 2026, si contano 577 incidenti con 552 feriti e 4 decessi. Nell'ultimo mese si osserva un calo del fenomeno, suggerendo un potenziale effetto positivo delle nuove regole.

Dibattito in Consiglio: sicurezza e critiche

L'assessore Porcedda ha evidenziato un approccio "equilibrato tra prevenzione, informazione e repressione" nella gestione della normativa, volto a promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza.

La consigliera Scanderebech ha criticato la situazione, definendola "più vicina all’anarchia che alla mobilità sostenibile".

Ha suggerito di valutare la sospensione del servizio di sharing dei monopattini elettrici se non si garantisce la sicurezza.

Il servizio di sharing a Torino: regole e obiettivi

Il servizio di sharing dei monopattini elettrici a Torino è regolato da una normativa comunale che stabilisce condizioni di utilizzo, aree consentite e modalità di sosta. La gestione prevede la collaborazione tra Comune, aziende fornitrici e polizia locale per garantire il rispetto delle regole e la sicurezza.

Le nuove regole sono state introdotte per rispondere all'aumento di incidenti e infrazioni. L'obiettivo è promuovere una mobilità più sicura e consapevole e integrare i monopattini elettrici in un contesto di mobilità sostenibile efficace.