Le forze dell'ordine di Torino hanno condotto un'operazione che ha portato all'arresto di tre uomini, di 57, 65 e 67 anni, con l'accusa di tentato furto aggravato. L'episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, all'interno di uno studio dentistico situato in strada Basse del Lingotto. L'intervento tempestivo dei carabinieri è scattato in seguito a una provvidenziale segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Alcuni residenti della zona, infatti, erano stati allarmati da rumori sospetti, in particolare il frastuono inequivocabile di vetri infranti, provenienti con insistenza dall'edificio dove si trovava lo studio professionale.

L'intervento risolutivo e il primo arresto

Giunti rapidamente sul luogo del tentato colpo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono trovati di fronte a una scena inequivocabile. All'interno dello studio dentistico, hanno sorpreso un uomo di 65 anni, il cui volto era completamente celato da un passamontagna, intento a rovistare con frenesia nei cassetti della reception. L'azione rapida e decisa dei militari ha permesso di bloccare l'individuo sul fatto, impedendogli di portare a termine il suo intento criminale e di impossessarsi di denaro contante o di qualsiasi altro bene di valore presente nella struttura. La successiva perquisizione personale e ambientale ha rivelato ulteriori elementi a carico dell'uomo: i carabinieri hanno infatti rinvenuto e sequestrato diversi arnesi da scasso, strumenti tipicamente utilizzati per effrazioni, e una ricetrasmittente,un dispositivo che si sarebbe rivelato cruciale per gli sviluppi successivi dell'indagine.

La trappola della ricetrasmittente e la cattura dei complici

È stato proprio l'utilizzo astuto della ricetrasmittente rinvenuta addosso al primo fermato a consentire ai carabinieri di orchestrare una vera e propria trappola. Fingendosi l'autore del furto, i militari hanno stabilito un contatto con i presunti complici, invitandoli a raggiungere un punto di ritrovo strategico, non troppo distante dallo studio dentistico, con la promessa di spartirsi il bottino del colpo appena tentato. Questo ingegnoso espediente ha funzionato alla perfezione: poco dopo, gli altri due uomini, di 57 e 67 anni, sono effettivamente arrivati sul luogo concordato, ignari di cadere nella rete delle forze dell'ordine.

Sono stati quindi prontamente intercettati e arrestati in flagranza di reato, completando l'operazione. Tutti e tre gli individui coinvolti nel tentato furto aggravato sono stati immediatamente condotti presso il carcere Lorusso e Cutugno, dove rimangono a disposizione della procura torinese per le successive fasi del procedimento giudiziario.

Il contesto dell'operazione: Lingotto e il carcere

L'intera vicenda si è svolta nel dinamico quartiere Lingotto di Torino, una zona della città particolarmente vivace e caratterizzata dalla presenza di un'ampia varietà di attività commerciali e numerosi studi professionali, rendendola un potenziale obiettivo per azioni criminose. Il carcere Lorusso e Cutugno, destinazione finale dei tre arrestati, rappresenta la principale e più importante casa circondariale del capoluogo piemontese.

Questa struttura detentiva è deputata ad accogliere sia individui in attesa di giudizio sia coloro che sono già stati condannati, fungendo da punto di riferimento essenziale per l'attività della procura torinese e per l'amministrazione della giustizia in città. L'efficacia dell'intervento dei carabinieri sottolinea l'impegno costante delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio torinese.