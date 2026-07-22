L'Agenzia del Demanio ha pubblicato il bando di gara per la demolizione di una porzione dei fabbricati dell'ex Manifattura Tabacchi di Torino, in corso Regio Parco 124. L'intervento è una tappa fondamentale nella rigenerazione urbana dell'area, destinata a diventare il nuovo Polo Culturale della città. Il bando ha un valore di oltre 5 milioni di euro, con scadenza per le offerte fissata al 25 agosto.

L'Agenzia del Demanio ha già stanziato oltre 15 milioni di euro per attività propedeutiche, tra cui indagini, rilievi e bonifiche. I lavori, della durata di circa sedici mesi, rispetteranno le normative di sicurezza e sostenibilità.

È previsto il recupero di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi, con demolizioni organizzate per favorire separazione e valorizzazione dei materiali, promuovendo riuso e riciclo. Saranno liberati oltre 25.000 metri quadrati di edifici incoerenti o privi di vincolo, restituendo alla collettività circa 4,5 ettari di territorio.

Dettagli dell’intervento e criteri di sostenibilità

Il masterplan prevede la piantumazione di 200 nuovi alberi e un incremento del 60% delle aree pubbliche e dei giardini. Sarà rafforzata la rete pedonale e ciclabile, per collegare il tessuto urbano al parco fluviale lungo il Po. La demolizione riguarderà solo alcuni edifici, esclusi quelli tutelati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici.

Si tratta di costruzioni aggiuntesi nel tempo al nucleo originario di fine XVIII secolo, prive di valore architettonico e in buona misura degradate.

Prospettive per l’area e collaborazione istituzionale

L'approvazione in Consiglio comunale della delibera che autorizza la demolizione controllata è un passaggio chiave per l'avvio dei lavori. Le operazioni di demolizione e bonifica sono propedeutiche alle successive opere di riqualificazione, oggetto di un bando di gara a livello europeo. L'intesa siglata tra Ministero della Cultura, Comune di Torino, Università, Politecnico, Agenzia del Demanio e altri enti, prevede la creazione di un Polo universitario, con residenze e aule di formazione, e di un Polo archivistico. Le costruzioni oggetto di demolizione sono prive di valore architettonico e in buona misura degradate.