Tragedia nel pomeriggio di domenica 26 luglio a Grado, in provincia di Gorizia, dove un turista austriaco di 77 anni ha perso la vita dopo essere entrato in mare insieme alla figlia ventottenne, affetta da sindrome di Down, nonostante fosse esposta la bandiera rossa.

L'intervento dei soccorsi

L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando la Sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores) ha inviato i soccorsi allo stabilimento balneare Git Settimo Cielo.

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso.

La tragedia

La giovane è stata tratta in salvo dai bagnini dello stabilimento e riportata a riva con i primi sintomi di annegamento.

Rimasta cosciente, è stata successivamente trasferita in ambulanza all'ospedale di Monfalcone.

Per il padre, invece, ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Il personale sanitario ha effettuato le manovre di rianimazione dopo il trasporto a terra, ma il 77enne è deceduto poco dopo.