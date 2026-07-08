Una violenta esplosione ha colpito la mattinata dell’8 luglio 2026 a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, presso lo stabilimento della Pirotecnica Mattei. L'incidente, avvenuto in una casamatta dell'azienda produttrice di fuochi d'artificio, ha causato la morte di due persone. Le vittime, identificate come madre e figlio, sono state rinvenute senza vita sotto le macerie dai Vigili del Fuoco. Altri due operai sono rimasti illesi.

Il tragico bilancio dell'esplosione si è attestato su due decessi. L'evento, durante l'orario lavorativo, ha richiesto l'intervento immediato delle squadre di soccorso per il recupero dei corpi.

L'identità delle vittime, madre e figlio, aggiunge dolore alla tragedia. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare le cause della deflagrazione.

Un drammatico precedente

Questo incidente mortale non è il primo a colpire la Pirotecnica Mattei. Lo stesso stabilimento di Sant’Anatolia di Borgorose era già stato teatro di un altro grave episodio nel luglio del 2023. In quell'occasione, una precedente esplosione aveva provocato la morte di tre persone: Franco, Anna e Claudio Colle, un padre e i suoi due figli, residenti ad Avezzano. La ripetizione di simili tragedie riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza e sulle procedure nel settore dei fuochi d'artificio, un ambito a rischio elevato.

La Pirotecnica Mattei e il contesto locale

La Pirotecnica Mattei, azienda di fuochi d'artificio attiva da anni a Sant’Anatolia di Borgorose (Rieti), è parte di un settore significativo per l'economia locale. Le imprese pirotecniche sono soggette a specifiche normative di sicurezza e a controlli periodici da parte delle autorità. L'ennesima tragedia impone una riflessione sull'efficacia di tali misure e la loro applicazione in un settore ad alto rischio.