Una tragedia ha scosso la comunità di Levice, nell’alta Langa cuneese, il 6 luglio 2026. Un agricoltore di 56 anni ha perso la vita in un incidente agricolo, travolto da un trattore mentre lavorava nei campi. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio, ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi.

L'uomo, impegnato nelle consuete operazioni agricole, è stato vittima di un incidente fatale. La dinamica precisa è oggetto di accertamenti, ma l'impatto con il trattore non gli ha lasciato scampo. La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto i residenti e i colleghi del settore.

L'intervento dei soccorsi e il tragico esito

La macchina dei soccorsi si è attivata con celerità. Sul luogo dell'incidente sono giunti i sanitari con un'ambulanza da Cortemilia e un elicottero del 118 decollato da Torino. Nonostante la rapidità, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso immediato del 56enne. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile, confermando la gravità dell'accaduto.

La perdita improvvisa di un lavoratore così attivo nelle attività agricole ha lasciato un vuoto nella comunità locale. L'uomo era una figura stimata, la cui scomparsa rappresenta un duro colpo per il tessuto sociale ed economico di Levice e dell'intera alta Langa.

Levice: un territorio a vocazione agricola

Levice è un comune situato nell'alta Langa, in provincia di Cuneo, caratterizzato da un territorio prevalentemente collinare e da una forte vocazione agricola. L'area è nota per la produzione di prodotti tipici e ospita numerose aziende agricole.

Il settore primario, con la viticoltura, la cerealicoltura e l'allevamento, costituisce il pilastro dell'economia locale. Molti residenti sono impegnati nella gestione quotidiana dei campi e delle coltivazioni. L'incidente evidenzia i rischi intrinseci legati al lavoro agricolo, un'attività fondamentale che richiede costante attenzione e sicurezza.