Un grave incidente stradale ha scosso la provincia di Boumerdès, alle porte di Algeri, la mattina del 31 luglio 2026. Un autobus di trasporto passeggeri è uscito di strada e si è ribaltato, precipitando in una scarpata. Il bilancio provvisorio, fornito dalle autorità, è drammatico: si contano almeno 25 morti e 44 feriti. L'incidente, avvenuto alle 9.41, ha coinvolto numerose famiglie, tra cui donne e bambini, che si trovavano a bordo del mezzo.

Il pullman era partito dalla provincia di Sétif, nell'est del Paese, ed era diretto verso la wilaya costiera di Boumerdès per quella che doveva essere un'uscita estiva.

Le operazioni di soccorso e l'evacuazione dei feriti verso l'ospedale sono tuttora in corso, e le autorità non escludono che il numero delle vittime possa aumentare. Sul luogo della tragedia sono stati mobilitati tre mezzi di soccorso e undici ambulanze per gestire l'emergenza. In seguito all'accaduto, il primo ministro algerino Sifi Ghrieb e il ministro dell'Interno e dei Trasporti Saïd Saïoud si sono recati sul posto per un sopralluogo, visitando poi il Centro ospedaliero universitario di Boumerdès per sincerarsi delle condizioni dei feriti.

La sicurezza dei trasporti in Algeria: precedenti e misure

Questo tragico evento riapre il dibattito sulla sicurezza del trasporto passeggeri in Algeria, richiamando alla memoria un incidente simile avvenuto nell'agosto dello scorso anno a El Harrach, ad Algeri, quando un autobus precipitò in un fiume causando diciotto morti e ventiquattro feriti.

Dopo quella tragedia, il governo algerino aveva annunciato il ritiro entro sei mesi degli autobus per il trasporto passeggeri con oltre trent'anni di servizio. La decisione, presa su indicazione del presidente Abdelmadjid Tebboune, era stata accompagnata dall'impegno del ministero dei Trasporti a facilitare la sostituzione dei mezzi più vecchi, in risposta alle forti critiche sulla gestione del trasporto pubblico e sulle condizioni di sicurezza dei veicoli.

Rafforzamento normativo e sfide persistenti

Le autorità di Algeri hanno anche rafforzato il quadro normativo sulla sicurezza stradale, introducendo una modifica al Codice della strada entrata in vigore all'inizio del 2026 e inasprendo le sanzioni per diverse violazioni.

Queste nuove disposizioni miravano a rafforzare il rispetto delle regole e a ridurre il numero di incidenti sulle strade. Nonostante l'implementazione di tali misure e gli interventi annunciati dopo le precedenti tragedie, incidenti mortali continuano a verificarsi, evidenziando le sfide persistenti nella prevenzione e riaprendo il dibattito sull'efficacia delle azioni intraprese per garantire la sicurezza del trasporto passeggeri.