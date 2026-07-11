Una tragica fatalità ha scosso il pomeriggio dell'11 luglio nel Trevigiano: un uomo di 53 anni, originario di Bolzano e residente nella provincia di Firenze, ha perso la vita in seguito a un incidente con il parapendio. La vittima è precipitata a Molino di Fratta di Tarzo, morendo sul colpo. Le cause che hanno portato a questa drammatica caduta rimangono al momento sconosciute e sono oggetto di approfonditi accertamenti da parte delle autorità competenti.

La dinamica dell'incidente e le indagini in corso

L'evento si è verificato nella località di Molino di Fratta, una frazione del comune di Tarzo, situato in provincia di Treviso.

Immediatamente dopo l'allarme, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Vittorio Veneto e quelli della stazione di Cison di Valmarino. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica esatta di quanto accaduto. Al momento, non sono state divulgate ulteriori informazioni riguardo a possibili testimoni oculari o alle condizioni meteorologiche specifiche che caratterizzavano la zona al momento del sinistro. L'identità dell'uomo non è stata ufficialmente rivelata, ma è stato confermato che si trattava di un residente del Fiorentino con radici in Alto Adige.

Il parapendio: passione, rischi e sicurezza

Il parapendio è una disciplina sportiva affascinante che permette di vivere l'emozione del volo libero, sfruttando una vela aerodinamica simile a un paracadute per decollare da pendii naturali o montagne.

Nonostante sia un'attività che conta numerosi appassionati in tutta Italia, essa comporta intrinsecamente dei rischi significativi. Questi possono essere legati sia alle imprevedibili condizioni meteorologiche, che possono cambiare rapidamente in quota, sia all'esperienza e alla preparazione tecnica del pilota. Le autorità e le federazioni sportive raccomandano costantemente il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza e l'utilizzo esclusivo di attrezzature certificate e sottoposte a regolare manutenzione. In situazioni di incidente, come purtroppo avvenuto a Tarzo, le indagini vengono affidate alle forze dell'ordine territorialmente competenti, che hanno il compito di analizzare ogni dettaglio per determinare le responsabilità e le cause scatenanti.

I Carabinieri di Vittorio Veneto e della stazione di Cison di Valmarino proseguiranno dunque il loro lavoro per fare piena luce su questa tragedia aerea.

Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo primario di chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del parapendio e alla conseguente, fatale caduta. La comunità locale e gli appassionati di volo attendono risposte per comprendere appieno la dinamica di questo tragico evento che ha spezzato una vita.