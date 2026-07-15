Una giovane alpinista polacca di 33 anni ha tragicamente perso la vita sul Monte Rosa, precipitando dalla Punta Dufour, la cima più alta del massiccio. L'incidente è avvenuto lunedì scorso, durante la discesa dalla vetta, a circa 4.600 metri di quota. La notizia di questo drammatico evento è stata resa nota oggi dalla polizia cantonale del Vallese, in Svizzera, e ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dell'alpinismo.

La donna stava affrontando la discesa insieme a un compagno di cordata quando, per cause ancora da accertare, è precipitata. L'allarme è stato immediatamente lanciato dal compagno, permettendo un rapido intervento dei soccorsi.

Un elicottero di Air Zermatt, attivato dall'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144), è giunto prontamente sul posto. Purtroppo, il medico a bordo ha potuto solo constatare il decesso dell'alpinista, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio nonostante la celerità dell'intervento.

L'inchiesta sulle cause della tragedia

Il Ministero pubblico dell’Alto Vallese ha prontamente avviato un'inchiesta per fare piena luce sulle circostanze che hanno condotto a questo fatale incidente. Gli accertamenti sono in corso per comprendere le dinamiche precise della caduta e le eventuali concause. La presenza del compagno di cordata, sebbene non abbia potuto evitare l'esito tragico, è stata cruciale per l'attivazione tempestiva della macchina dei soccorsi, un fattore determinante in ambienti di alta montagna dove ogni minuto è prezioso.

La Punta Dufour: vetta ambita e sfide alpinistiche

La Punta Dufour, con i suoi 4.634 metri, è la vetta più elevata del Monte Rosa e una delle cime più ambite e impegnative per gli alpinisti europei. Situata al confine tra Svizzera e Italia, è universalmente riconosciuta per le sue condizioni ambientali estreme e richiede notevole esperienza e preparazione tecnica per essere affrontata in sicurezza. Le autorità svizzere continuano le indagini per definire con esattezza la dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato alla tragica caduta della giovane alpinista polacca, con l'obiettivo di fornire risposte chiare sull'accaduto.