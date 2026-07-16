Un incidente marittimo ha interessato il porto di Messina nel pomeriggio del 16 luglio 2026, quando il traghetto Pietro Mondello della compagnia Caronte & Tourist, in arrivo da Villa San Giovanni, ha urtato la banchina della Rada San Francesco durante le delicate fasi di attracco. L'impatto, avvenuto mentre la nave era già in fase di frenata, ha provocato la caduta di diversi passeggeri a bordo.

La società di navigazione ha fornito una prima spiegazione sull'accaduto, dichiarando che “nel corso delle operazioni di attracco nella Rada San Francesco, la nave Pietro Mondello, già in fase di frenata, ha registrato il cedimento di uno dei motori.

L'unità ha conseguentemente urtato il molo durante la manovra”. Questo guasto improvviso è ritenuto la causa principale dell'impatto con la struttura portuale.

A seguito dell'urto, sette passeggeri hanno riportato ferite lievi. Sono stati prontamente soccorsi da quattro ambulanze del 118, intervenute sul posto. I feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti medici, ma le loro condizioni non destano preoccupazione: nessuno è in pericolo di vita né ha subito lesioni gravi. Altri passeggeri, che avevano riportato solo lievi contusioni, sono stati assistiti direttamente sul luogo dell'incidente. Una volta terminate le verifiche e gli interventi necessari, i mezzi di soccorso hanno lasciato l'area portuale.

Soccorsi tempestivi e avvio delle indagini

L'intervento dei soccorsi è stato rapido ed efficiente, permettendo di gestire l'emergenza e di prestare assistenza ai passeggeri coinvolti. Sul luogo dell'incidente sono confluite numerose ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine, che hanno presidiato l'area per facilitare le operazioni e garantire il trasferimento dei feriti verso le strutture ospedaliere cittadine. La Capitaneria di porto ha immediatamente avviato un'indagine approfondita per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le cause che hanno portato all'urto del traghetto contro la banchina.

Il ruolo della Rada San Francesco e di Caronte & Tourist

La Rada San Francesco rappresenta un'infrastruttura di fondamentale importanza per il traffico marittimo nello Stretto di Messina, fungendo da uno dei principali punti di approdo per i collegamenti tra la Sicilia e la Calabria.

La Caronte & Tourist è una delle maggiori compagnie di navigazione che opera su questa rotta, garantendo quotidianamente il trasporto di passeggeri e veicoli tra Villa San Giovanni e Messina. La sua flotta include traghetti bidirezionali essenziali per la mobilità nell'area.