Un tragico incidente stradale ha funestato la notte tra il 4 e il 5 luglio 2026 a Canaro, in provincia di Rovigo. Intorno alle ore 3:00, un'auto è uscita di strada in via Guglielmo Oberdan, precipitando nel canale Poazzo e ribaltandosi completamente. La vittima è Matteo Fabbri, un giovane di 22 anni residente a Riva del Po, nel Ferrarese, che ha perso la vita nel sinistro.

I soccorsi e il recupero del veicolo

L'allarme, scattato intorno alle 3 del mattino, ha mobilitato immediatamente i Vigili del Fuoco del comando di Rovigo. Sul luogo dell'incidente, l'auto di Matteo Fabbri era completamente sommersa e ribaltata nel canale Poazzo.

Le squadre di soccorso hanno utilizzato un'autogrù per riportare il veicolo in superficie. Una volta aperto l'abitacolo, è stato purtroppo rinvenuto il corpo senza vita del giovane conducente, rimasto intrappolato all'interno della vettura.

Le verifiche e le indagini

Per escludere la presenza di altre persone coinvolte, sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, che hanno condotto un'accurata perlustrazione del fondale del canale. Al termine delle ricerche, è stato confermato che Matteo Fabbri era l'unica persona a bordo. Oltre ai Vigili del Fuoco e ai sommozzatori, sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le cause della perdita di controllo del veicolo sono ancora in fase di accertamento.

Conclusione delle operazioni

Le complesse operazioni di soccorso, recupero del mezzo e messa in sicurezza dell'area si sono protratte per circa quattro ore. L'intervento coordinato ha permesso di gestire la situazione e di confermare l'assenza di ulteriori persone coinvolte. Il veicolo è stato rimosso e l'area messa in sicurezza, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio di questa tragedia.