A Torino, le corse saltate dei mezzi pubblici hanno registrato una netta diminuzione nei primi sei mesi del 2026. I dati, presentati dall’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, mostrano che sul servizio urbano e suburbano, su 1.514.632 corse programmate, 21.953 non sono state effettuate, pari all’1,4%. Per l'extraurbano, su 184.822 corse previste, le soppressioni sono state 402, lo 0,2%.

Un trend in miglioramento: i dati degli ultimi anni

Nel 2025, le corse non effettuate furono l'2,3% per l'urbano/suburbano (80.244 su 3.537.606) e lo 0,3% per l'extraurbano (1.389 su 421.427).

Nel 2024, le soppressioni urbane/suburbane toccarono il 2,8% (circa 100.000 su 3.654.546), e quelle extraurbane lo 0,4% (1.816 su 468.419).

Cause delle soppressioni e rafforzamento dell'organico

Le cause delle corse non effettuate nel 2026 includono 8.757 cancellazioni per motivi di personale e 5.071 per cause esterne. Le linee più colpite sono state Star 2, 11, 9, Star 1 e 61. Un dato positivo è l'incremento di 134 autisti a giugno 2026 rispetto a giugno 2024.

Investimenti e riorganizzazione per il servizio pubblico

La diminuzione delle corse saltate è attribuita dall’amministrazione e da Gtt a un piano di rafforzamento dell’organico e a interventi organizzativi. Tra le misure adottate figurano il piano di assunzioni di autisti e la rescissione del contratto per la manutenzione delle scale mobili della metropolitana per inadempienza.

L’assessora Foglietta: “Questi numeri dimostrano come l’impegno dell’amministrazione e di Gtt è orientato a consolidare il trasporto pubblico quale asse portante della mobilità attraverso investimenti sulle persone, sull’organizzazione e non sulla qualità del servizio.”

Pierlucio Firrao, vice capogruppo di Torino Bellissima, ha espresso soddisfazione per i dati, commentando: “Finalmente un trend positivo, meglio tardi che mai”.