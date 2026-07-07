La mattinata del 6 luglio è stata segnata da gravi disagi per i viaggiatori ferroviari, con la combinazione di un guasto tecnico sulla linea Tirrenica e i lavori programmati nel nodo di Firenze che hanno generato ritardi significativi e un aumento dei tempi di percorrenza. L'inconveniente sulla Tirrenica, verificatosi nei pressi di Follonica (Grosseto), ha causato rallentamenti e variazioni per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, arrivando a toccare punte di 80 minuti di ritardo.

Il problema tecnico, segnalato intorno alle ore 8, ha interessato una linea già sotto pressione.

Infatti, a partire dalla stessa data e fino al 10 luglio, la Tirrenica è stata individuata come percorso alternativo per una parte consistente del traffico ferroviario tra Roma, Milano e Torino. Questa deviazione si è resa necessaria per consentire i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino nel nodo ferroviario fiorentino. La concomitanza dei due eventi ha amplificato le criticità, portando a un aumento complessivo dei tempi di viaggio fino a circa due ore e mezzo per molti convogli.

Il guasto sulla Tirrenica e il ripristino della normalità

Il guasto tecnico sulla linea Tirrenica, avvenuto in prossimità di Follonica, ha determinato una mattinata di forte stress operativo. Le segnalazioni iniziali, diffuse da Rete Ferroviaria Italiana, indicavano non solo ritardi ma anche possibili variazioni e cancellazioni dei treni.

Nonostante l'annuncio di una graduale ripresa intorno alle 9:10, la situazione è tornata alla regolarità completa solo alle 9:50. Nel frattempo, i passeggeri hanno dovuto affrontare attese prolungate, con un impatto diretto sulla puntualità dei collegamenti nazionali e regionali.

La scelta della linea Tirrenica come via dirottata per i treni a lunga percorrenza, a causa degli interventi a Firenze, ha reso questo tratto ferroviario particolarmente vulnerabile a qualsiasi imprevisto. La risoluzione del problema in meno di due ore ha evitato un collasso maggiore, ma i disagi accumulati hanno comunque avuto un peso rilevante sull'esperienza di viaggio di migliaia di persone.

I lavori a Firenze e l'impatto sulla rete nazionale

I lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, nel cruciale nodo ferroviario di Firenze, sono interventi infrastrutturali volti a migliorare la sicurezza e l'efficienza della rete. Programmati con attenzione per un periodo di cinque giorni, dal 6 al 10 luglio, essi prevedono la deviazione di un volume significativo di treni ad alta velocità e intercity. Questa pianificazione, seppur necessaria, comporta inevitabili ripercussioni sulla regolarità del servizio e sui tempi di percorrenza, con stime di allungamento dei viaggi che possono arrivare fino a due ore e mezzo.

Il nodo di Firenze è un punto nevralgico per la mobilità ferroviaria italiana.

La gestione di interventi di tale portata richiede una complessa organizzazione logistica e una chiara comunicazione ai viaggiatori. L'episodio del guasto sulla Tirrenica ha messo in luce come la sovrapposizione di eventi imprevisti a lavori già programmati possa generare criticità amplificate, sottolineando l'importanza di una robusta pianificazione delle alternative e di sistemi di informazione in tempo reale per mitigare i disagi per i passeggeri.