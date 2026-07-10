La Giunta provinciale di Trento ha approvato un provvedimento che introduce l’uso dell’arco per il controllo dei cinghiali, una decisione con parere favorevole dell’Ispra ma aspramente criticata dagli animalisti. Il progetto, promosso dall’assessore Roberto Failoni, amplia gli orari di prelievo e introduce il “controllo mirato”, anche in aree a densità zero e in deroga ai periodi venatori. I promotori lo presentano come un’“alternativa silenziosa” alle armi da fuoco, per ridurre il disturbo acustico in stagione riproduttiva.

La Lega Antivivisezionista (Leal) ha annunciato azioni legali, definendo la scelta “priva di basi scientifiche” e pericolosa per animali, ecosistemi e cittadini.

Gian Marco Prampolini, presidente Leal, ha sottolineato che un animale ferito può fuggire, soffrire e diventare imprevedibile o aggressivo, con rischi per escursionisti e residenti. Inoltre, animali feriti e vaganti potrebbero favorire la diffusione della peste suina africana, un paradosso sanitario. Leal denuncia anche l’impatto ecologico: animali che muoiono lentamente alterano le dinamiche trofiche, attirano predatori e generano accumulo di carcasse e focolai patogeni. L’uso silenzioso faciliterebbe inoltre il bracconaggio. Prampolini ha definito la scelta “politica, non tecnica”, aggravando il problema anziché risolverlo.

Regole e abilitazione per la “legge Robin Hood”

La delibera, nota come “legge Robin Hood”, stabilisce che dal 2027 circa cento cacciatori trentini abilitati potranno svolgere il controllo dei cinghiali con arco e frecce sul territorio provinciale.

Il regolamento, approvato il 3 luglio, prevede che i “cacciatori-controllori” ottengano un’abilitazione specifica dal Servizio faunistico tramite un corso di circa venti ore, ma la durata definitiva è da stabilire. Solo i cacciatori “controllori” con almeno tre anni di attività in Trentino potranno conseguire il “patentino”.

Le specifiche tecniche prevedono archi di potenza minima di 45 libbre (compound) o 50 libbre (tradizionale), con frecce a punte da caccia a lame e peso minimo di 350 grani (compound) o 450 grani (tradizionale). Il costo di un arco varia tra 500 e 2000 euro. La distanza massima di tiro è di 50 metri, e il controllo avverrà di notte, con dispositivi per la visione notturna.

Sarà consentita la pasturazione per attirare gli animali, ma è vietato il foraggiamento per sostenere l’aumento della specie.

Critiche e tutela faunistica

Le associazioni animaliste, come Leal e Oipa, esprimono forti riserve. Oipa ha definito la proposta “sconcertante”, parlando di “lunghe agonie per i cinghiali”. Leal sottolinea che il provvedimento erode le tutele faunistiche, normalizzando metodi estremi e una visione della fauna come bersaglio. Leal chiede la sospensione immediata della sperimentazione e l’adozione di misure incruente.

Il controllo mirato sarà coordinato dal Corpo Forestale, con ogni agente a vigilare su un massimo di otto cacciatori. L’Ispra ha indicato che l’arco consente una “maggior certezza dell’identificazione dell’animale” da appostamento fisso, a meno di 25 metri. Il dibattito sulla nuova regolamentazione rimane acceso.