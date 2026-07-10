Un momento storico per la sanità e l'istruzione in Trentino: l'Università di Trento ha celebrato la consegna dei diplomi ai primi ventotto laureati e laureate del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. La cerimonia si è tenuta a Palazzo Prodi, a Trento, segnando il culmine di un percorso formativo avviato sei anni fa, frutto della collaborazione interateneo con l'Università di Verona.

Il corso, parte integrante del Progetto Medicina nato nel 2020, ha formato la prima generazione di medici interamente sul territorio trentino.

Un risultato che il rettore dell'Università di Trento, Flavio Deflorian, ha definito un grande atto di fiducia da parte degli studenti, onorato con il massimo impegno dall'ateneo. Deflorian ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale dei centri di ricerca Cibio e Cimec nel fornire solide basi scientifiche al progetto.

Anche il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, Antonio Ferro, ha espresso profonda soddisfazione per questo traguardo, sottolineando l'obiettivo di coniugare eccellenza scientifica e attenzione alla persona nel percorso formativo dei nuovi professionisti.

La cerimonia e le voci istituzionali

L'Auditorium di Palazzo Prodi, in via Tommaso Gar 14, ha ospitato l'emozionante evento, che ha visto la partecipazione di laureandi, famiglie, membri della comunità accademica, autorità e rappresentanti della stampa.

Tra i saluti istituzionali, spicca quello del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha definito la proclamazione dei primi medici trentini come una tappa fondamentale di una strategia complessiva avviata nel 2020.

Fugatti ha ribadito l'impegno della Provincia nel rendere il sistema sanitario locale attrattivo per i giovani professionisti, ricordando il recente accreditamento di ben cinque scuole di specializzazione sul territorio. Un passo decisivo che offre ai neolaureati la possibilità di proseguire la propria formazione specialistica direttamente in Trentino, all'interno dell'Azienda sanitaria universitaria integrata.

La cerimonia ha visto anche gli interventi di Olivier Jousson, direttore del Centro interdipartimentale di Scienze mediche dell’Università di Trento, e di Lorenzo Trevisiol, presidente della Scuola di Medicina interateneo delle Università di Trento e Verona.

Due studentesse hanno inoltre portato la voce dei laureati, condividendo l'esperienza di un percorso che ha saputo integrare con successo ricerca, didattica e attività clinica, con una forte attenzione all'assistenza sul territorio.

Prospettive future per la sanità trentina

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nato dalla sinergia tra l'Università di Trento e quella di Verona, si propone di offrire una formazione medica completa e profondamente radicata nelle esigenze del territorio. L'attivazione delle prime scuole di specializzazione rappresenta un'opportunità concreta per i giovani medici di contribuire attivamente al rafforzamento del sistema sanitario locale.

La visione a lungo termine include il completamento del Nuovo polo universitario e ospedaliero a Trento sud, un'infrastruttura strategica che si prefigge di essere il definitivo compimento di un progetto ambizioso. Questo polo è destinato a diventare un fulcro per la formazione, la ricerca e l'assistenza, consolidando il Trentino come centro di eccellenza medica e attrattivo per i professionisti del settore.