Il tribunale ha archiviato l'esposto presentato dalle associazioni pacifiste riguardo la presenza di armi nucleari nella base di Aviano, in Friuli Venezia Giulia. La decisione, resa nota il 25 luglio 2026, ha confermato la presenza di ordigni nucleari statunitensi sul territorio italiano, ribadendo che la loro detenzione avviene nell'ambito di accordi internazionali tra Italia e Stati Uniti. Il giudice ha sottolineato che l'Italia, pur non possedendo armi nucleari proprie, ospita tali dispositivi in virtù di intese stipulate nell'ambito della NATO.

La presenza di armi nucleari ad Aviano: dettagli e contesto

La base di Aviano custodisce armi nucleari statunitensi, specificamente del modello B61, all'interno dei suoi bunker militari. Si stima che il numero di bombe presenti ad Aviano si aggiri intorno alle cinquanta unità. Queste armi sono di proprietà esclusiva degli Stati Uniti e rimangono sotto il controllo diretto delle forze armate americane, in piena conformità con gli accordi tra i due Paesi e le direttive dell'Alleanza Atlantica.

La presenza di questi ordigni nucleari ad Aviano si inserisce nel quadro della cosiddetta "condivisione nucleare" della NATO, un meccanismo che prevede il dispiegamento di armi statunitensi in alcuni Paesi membri europei.

L'Italia ha aderito al Trattato di non proliferazione nucleare, impegnandosi a non sviluppare o acquisire armamenti nucleari propri. In un eventuale scenario di necessità, le bombe potrebbero essere impiegate da aerei statunitensi o alleati, come i caccia F-35.

Accordi internazionali e quadro normativo

La detenzione di armi nucleari nella base di Aviano è regolamentata da accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti, siglati in seno alla NATO. Questi accordi stabiliscono che le armi rimangano sotto il controllo esclusivo degli Stati Uniti, mentre l'Italia fornisce il supporto logistico e operativo necessario. Il principale riferimento normativo è il Trattato di non proliferazione nucleare, al quale l'Italia ha aderito, ribadendo il suo impegno a non possedere armi nucleari proprie.

La recente decisione del tribunale di archiviare l'esposto dei pacifisti non altera lo status quo della base di Aviano, che continua a rappresentare uno dei principali siti di stoccaggio di armi nucleari statunitensi in Europa. La questione della presenza di ordigni nucleari sul territorio italiano rimane un tema di costante attenzione per le associazioni pacifiste e la società civile.