Il Tribunale civile di Napoli ha emesso una sentenza significativa, condannando l'Asl Napoli 1 Centro a rimborsare integralmente il costo di una carrozzina elettronica hi-tech, del valore di 23mila euro, a una donna affetta da una grave disabilità. La decisione giunge dopo che la paziente, assistita dall'avvocato Giovanni Napolitano, aveva presentato ricorso contro il diniego iniziale dell'Asl, che aveva rifiutato la richiesta di rimborso per l'ausilio indispensabile.

La battaglia legale per l'autonomia

La donna, la cui patologia le impedisce di camminare e di muovere gli arti superiori, aveva acquistato una carrozzina elettronica dotata di sistemi tecnologici avanzati.

Tra questi, spiccano un controllo tramite joystick adattato e supporti posturali personalizzati, elementi cruciali per la sua mobilità. L'Asl Napoli 1 Centro aveva inizialmente negato il rimborso, argomentando che il dispositivo non rientrava tra quelli previsti dal nomenclatore tariffario nazionale. Tuttavia, il Tribunale ha accolto pienamente le argomentazioni della difesa. I giudici hanno stabilito che il diritto all'assistenza e all'autonomia della persona disabile deve prevalere su qualsiasi limitazione amministrativa, disponendo così il rimborso totale della spesa sostenuta dalla paziente.

Un precedente significativo per i diritti dei disabili

La carrozzina, il cui costo ammonta a 23mila euro, è stata giudicata indispensabile dagli specialisti medici che seguono la paziente.

Questi hanno attestato che si tratta dell'unica soluzione in grado di garantirle una reale autonomia e una migliore qualità della vita. La sentenza sottolinea con chiarezza che "il diritto alla salute e all'autodeterminazione della persona con disabilità non può essere compresso da meri vincoli amministrativi". L'avvocato Giovanni Napolitano ha evidenziato l'importanza di questa decisione, definendola "un importante riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità", che apre la strada a future tutele per casi analoghi.