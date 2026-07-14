Il tribunale di Aosta ha confermato l'amministrazione giudiziaria per il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent. La decisione cruciale è giunta dopo l'udienza dei giorni scorsi, valutando le condizioni della casa da gioco valdostana. Questa pronuncia prolunga la gestione sotto controllo giudiziario della struttura.

Contesto della decisione

L'amministrazione giudiziaria era stata disposta nel novembre 2023, a seguito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino. L'indagine aveva coinvolto gestione e attività del Casinò de la Vallée, con la nomina di un amministratore giudiziario.

L'obiettivo era garantire la regolarità nella conduzione e l'osservanza delle normative. La conferma dell'amministrazione giudiziaria, il 14 luglio 2026, estende vigilanza e controllo, in attesa di sviluppi giudiziari e amministrativi.

Il Casinò de la Vallée: ruolo e impatto economico

Il Casinò de la Vallée, a Saint-Vincent (Valle d'Aosta), è una delle principali e storiche case da gioco italiane. Attiva dal 1947, è un importante punto di riferimento per turismo e intrattenimento regionale. Offre giochi tradizionali da tavolo, slot machine, servizi di ristorazione e intrattenimento. Il casinò è un motore economico significativo per l'intera zona, contribuendo all'economia della zona. Genera occupazione e favorisce il flusso turistico, rendendo gestione e stabilità cruciali per il benessere socio-economico valdostano.

Prospettive future

La prosecuzione dell'amministrazione giudiziaria mantiene la gestione della casa da gioco sotto stretta osservazione. Tale controllo è essenziale per garantire legalità e corretta operatività. L'obiettivo è assicurare un futuro stabile e conforme alle normative per il Casinò de la Vallée, in attesa delle tappe giudiziarie e amministrative.